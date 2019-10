CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLITICAPADOVA È scontro politico sulla vicenda dell'imam che picchiava i suoi piccoli alunni della scuola coranica. Da una parte, il centrodestra, con la Lega in testa, chiede non solo pene esemplari ma anche la chiusura della moschea, dall'altra il sindaco Sergio Giordani, il Pd e, in generale, il centrosinistra, pur condannando l'episodio, mettono le mani avanti, chiedendo di non generalizzare la questione per un singolo fatto. IL CENTRODESTRAIl gruppo Zaia Presidente non accetta scuse. «Ancora una volta - tuona il consigliere...