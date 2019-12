LA POLITICA

PADOVA Diciamo che è facile essere sondati quando si viaggia con il vento in poppa. Se i numeri dicono che il 63 per cento indica che la direzione presa da un anno a questa parte è quella giusta e si è apprezzati da metà degli elettori di Fratelli d'Italia e dal 68% di quelli di Forza Italia, c'è da pensare che l'ecumenismo di Giordani abbia fatto breccia, insieme a quella pacificazione generale fra enti e città a lungo cercata. Guarda caso è la stessa percentuale di chi considera che gli impegni elettorali siano stati onorati.

Ora, Giordani è altro dalla politica, fatto per governare senza ricatti politici. Lo dimostra l'accezione di moderato che la gente gli riconosce per il 62 per cento. E pure se vota il centrodestra.

Mentre Lorenzoni nasce dalla politica, da un movimento spontaneo che si è radicato. E adesso che le regionali bussano alla porta gli elettori di centrosinistra sembrano non avere dubbi: meglio un indipendente che uno targato Pd (lo dicono anche da dentro il Pd) pure se il 38 per cento ancora non si schiera.

UNO CONTRO UNO

Vabbè è ancora presto, mancano almeno due anni per iniziare la campagna elettorale e tre per votare. L'opposizione in Comune è ridotta a qualche stridulo, i boss del centrodestra non hanno ancora messo nel mirino il sindaco. Però alcune considerazioni possiamo farle. Intanto, Giordani oggi vincerebbe su qualsiasi avversario di centrodestra. Il più convinto è il popolo di fede piddina. Anzi, piacerebbe trovare quell'1, la pecora nera, che voterebbe Bitonci. Invece l'ex sindaco leghista mantiene alte le truppe anche se il 12 per cento strizza l'occhio all'avversario. Ma può consolarsi: il 32 per cento dei grillini simpatizza per lui l'unico in grado di tener testa a Giordani partendo da una base solida. Oggi sono venti i punti di distacco ma Giordani, all'epoca, era indietro anche di più.

Elisabetta Gardini, neo referente di Fratelli d'Italia, porta in dote un nome altisonante e una carriera di tutto rispetto, ma non ha ancora attecchito in città come Bitonci un sindaco di strada. Certo l'appeal non manca e nemmeno la grinta, ma non pesca dall'altra parte come invece è in grado di fare Bitonci.

L'altro avversario di peso in tutti i sensi è Roberto Marcato. L'assessore alle attività produttive della Regione, legista, è molto ascoltato in città e le sue uscite pubbliche fanno sempre rumore. Un animale politico, che dà il meglio di sè in campagna elettorale. Fa specie che il 28 per cento degli elettori di Forza Italia non lo gradirebbe, non è certo un moderato.

LE PROIEZIONI

Padova si conferma una città spaccata in due, dove si vince o si perde per poche centinaia di voti. E il testa a testa fra Lega e Partito democratico continua sugli stessi livelli delle ultime europee, l'anno scorso.

Secondo il sondaggio la Lega è stazionaria mentre il Pd ha recuperato, se si pensa che era al 31,8 in città. Ma ora è orfano del 4,5 per cento di Italia Viva. Forza Italia continua la parabola discendente ma rimane uno zoccolo duro intorno al cinque per cento, mentre cresce Fratelli d'Italia che alle europee era al 6 per cento.

Il dato dell'11 per cento non deve stupire, appare in linea con le politiche del 2018 quando aveva ottenuto il 10,3. Ovviamente sono numeri che vanno letti a livello nazionale, perchè manca tutta la forza di Coalizione e della civica di Lorenzoni che nel 2017, all'elezione di Giordani valevano il 22 per cento.

M.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA