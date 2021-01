LA POLEMICA

VIGHIZZOLO Dimissioni immediate per il consigliere di maggioranza che la settimana scorsa aveva pubblicato un post duro e volgare contro la campagna vaccinale. La richiesta arriva da una delle minoranze consiliari di Vighizzolo d'Este. L'esternazione del consigliere Federico Rabacchin (con deleghe all'Ambiente, Caccia e Pesca) non è passata inosservata all'ex sindaco sfiduciato Paolo Vigato, ora seduto tra i banchi dell'opposizione come rappresentante della lista Progettiamo Vighizzolo.

Vigato ha presentato un'interrogazione alla sindaca Ylenia Belluco chiedendole di prendere le distanze da quanto pubblicato dal suo consigliere, pretendendone inoltre le dimissioni. L'accusa rivolta da Vigato è di non aver rispetto per il ruolo che ricopre, visto che lui stesso fa parte di quelle istituzioni che denigra pubblicamente. Nell'interrogazione datata 7 gennaio, l'opposizione ricostruisce l'accaduto: «ll 30 dicembre è apparso su Facebook un intervento del consigliere Rabacchin che esprime contrarietà all'uso del vaccino, denigrando e offendendo organi istituzionali che egli stesso rappresenta».

A dire il vero il post (poi rimosso ma nel frattempo catturato dall'opposizione e allegato all'interrogazione) più che contro il vaccino in sé sembra scagliarsi contro il governo: «Vogliono rendere obbligatorio il vacino (scritto con una sola c, ndr)Ogni uno è libero di fare quello che vuole della propria vita. Gli egoisti dittatoriche impongono queste cose meritano l'estinzione immediata!» si legge in un passaggio del post infarcito di termini scurrili.

«Sono dichiarazioni alla Trump, che fomentano l'odio» afferma Vigato, sottolineando che il post ha ricevuto il like anche di un'altra esponente della maggioranza: Selena Tobaldo (deleghe a Cultura, Comunicazione e Politiche giovanili) prima di essere rimosso dalla piattaforma social su segnalazione di altri utenti. «Il diritto di pensiero e di parola resta sempre e comunque un valore imprescindibile garantito dalla Costituzione (art. 21) puntualizza Vigato nell'interrogazione ma un consigliere comunale deve esprimersi in modo decoroso quali che siano le sue personalissime idee e deve tener conto di rappresentare anche chi confida nel vaccino di massa per poter finalmente debellare il virus e tornare alla normalità». Maria Elena Pattaro

