LA POLEMICA

PONTELONGO «Da mesi stiamo lavorando con un'attenzione davvero certosina perchè il virus non entri nella nostra struttura e anche quando è successo lo abbiamo arginato con successo. Dispiace che passi l'idea che alcuni nostri ospiti, purtroppo deceduti a causa del Coronavirus in ospedale, siano rimasti infettati dentro la casa di riposo». É un po' amareggiato Paolo Lovato, presidente del consiglio di amministrazione della Casa di Riposo Antonio Galvan di Pontelongo, dopo la morte di un ospite nei giorni scorsi, in ospedale anche per il Covid-19.

«Siamo innanzitutto addolorati per quanto è successo a questa persona, che da anni viveva con la moglie nella nostra Rsa. Purtroppo aveva patologie pregresse che, finchè è stato possibile, abbiamo curato dentro la struttura, poi si è reso necessario il suo ricovero in ospedale e siamo stati informati del suo decesso a causa del Covid». La vicenda raccontata dal presidente Lovato è analoga a diverse altre accadute a ospiti, spesso molto anziani di Rsa, che già debilitati nel fisico per gli acciacchi dell'età, diventano più facilmente preda del Coronavirus, quando escono per necessità sanitarie di altro genere dalle case di riposo. Queste, peraltro, nella gran parte hanno adottato da mesi protocolli molto stretti. Tutte per esempio quando arriva un nuovo ospite, o uno rientra da una degenza in ospedale, deve osservare un periodo di quarantena in stanze isolate dal resto della casa di riposo. «Sono regole rigide, ma necessarie per preservare i nostri ospiti dalla malattia - prosegue Lovato - Noi abbiamo 90 posti letto, in questi giorni stiamo ricevendo nuovi ospiti per tornare alla piena capienza, ho assistito proprio oggi (ieri per chi legge, ndr), alla entrata di un'anziana e vedere che purtroppo dovrà restare in una stanza da sola, seppure assistita dal nostro personale, ma senza grandi contatti, mi ha fatto stringere il cuore. L'augurio è davvero che questa emergenza possa cessare, perchè purtroppo viene meno la socialità, fattore importantissimo soprattutto con gli anziani».

La Galvan di Pontelongo, fondata nel 1891, fruirà di un finanziamento regionale che consentirà di aumentare i posti fino a 120, con un programma generale di ristrutturazione e rinnovamento iniziato anni fa e proseguito per stralci funzionali.

Nicola Benvenuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA