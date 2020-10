LA POLEMICA

PADOVA Tempi di cambio turno così stretti che non permettono la sanificazione, nessun divisorio tra autista e passeggeri, mezzi vecchi che si rompono un giorno sì e l'altro pure. La lista delle cose che non funzionano per i dipendenti di Busitalia è lunga. E fa arrabbiare i lavoratori. «Durante il turno cambiamo mezzo anche sei volte racconta Davide Parpaiola, autista e sindacalista di Adl Cobas Abbiamo tre minuti per il cambio: c'è forse il tempo di sanificare l'ambiente? Ovvio che no. Possiamo anche mettere la mascherina ma tocchiamo volante, sedile, cruscotto senza avere la minima idea di chi lo abbia fatto prima di noi. E questo potrebbe essere veicolo di contagio. Chiediamo un incontro urgente con Comune e Provincia per risolvere la situazione una volta per tutte».

Gli autisti fanno anche notare che è stata tolta la catenella che permetteva un minimo di separazione con il resto dei passeggeri e sarebbe utile rimetterla. «Non solo aggiunge Fabio Bigon di Ugl L'autista non può controllare che venga rispettata la capienza all'80%. Non è possibile. Abbiamo notato con favore che i vigili hanno cominciato a fare dei controlli ma sarebbe più efficace se venissero negli orari di punta. Inoltre, abbiamo dei mezzi nel circuito extraurbano che sono troppo vecchi e creano continui disservizi agli utenti».

Nel frattempo il bar aziendale di via Rismondo è tornato all'opera dopo una breve chiusura per sanificazione. A differenza di quanto riferito in precedenza dal mondo sindacale, Busitalia fa sapere che non c'è un autista positivo. «Le operazioni di sanificazione all'interno dei locali dove è presente anche il bar si legge in una nota sono state svolte a titolo esclusivamente prudenziale, dopo che l'azienda è stata informata da un autista che lo stesso, al di fuori dell'ambito lavorativo, aveva avuto un contatto indiretto con una persona esterna all'azienda risultata positiva. Dagli accertamenti è emerso che il dipendente non è positivo al virus».

Si.Mo.

