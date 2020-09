LA POLEMICA

PADOVA Lonardi attacca: «Il focolaio del Torresino non avrebbe dovuto verificarsi». Giordani risponde secco: «Pessime strumentalizzazioni». Il primo insiste: «Davanti a una porta della struttura ci sono ancora i cartoni dei senzatetto». Il secondo abbassa i toni: «Ora serve responsabilità da parte di tutti». Il caso dell'asilo notturno sfocia come prevedibile nel calderone politico.

Tutto nasce di prima mattina quando Ubaldo Lonardi (Lista Bitonci) presenta un'interrogazione urgente: «Padova per la seconda volta torna alla ribalta nazionale a causa del Covid. Se il primo caso di Vo' era imprevedibile, altrettanto non si può dire per quanto è accaduto nell'asilo notturno. Ciò non dovrebbe verificarsi se tutte le regole venissero rispettate. Quanto accaduto è gravissimo e lascia attoniti, è una struttura sotto la diretta responsabilità del Comune». Poi le domande: «È stata fatta una verifica sulla cause? Erano state messe in campo disposizioni vincolanti? Si è valutato un piano di tamponi per gli abitanti contermini?».

LA NOTA

Da Palazzo Moroni arriva una nota del sindaco rivolta ai padovani: «Stando ben lontani da pessime strumentalizzazioni che non si fermano neppure davanti a questioni di salute pubblica, questa è l'ora in cui dobbiamo stringere ancora più le fila e combattere insieme. Se supereremo i prossimi mesi in sicurezza è probabile che in primavera potremo finalmente lasciarci alle spalle questa brutta pagina. Proteggiamoci con la mascherina, attuiamo la massima prudenza nei contatti, evitiamo luoghi affollati, igienizziamo le mani, arieggiamo gli ambienti, promuoviamo la scelta consapevole della vaccinazione antinfluenzale».

L'IMMAGINE

Passano pochi minuti, però, e Lonardi torna alla carica diffondendo una foto: «Il Comune fa sapere che tutta l'area è stata risanata da Acegas. In foto i cartoni sullo stipite della porta posteriore dell'asilo notturno in via della Paglia, che servono per dormire a chi non riesce entrarvi. Sono lì da due giorni». Ma la linea del Comune è chiara: non soffiare sul fuoco della polemica. È l'assessora al Sociale Marta Nalin, così, a ringraziare «operatrici e operatori per quanto stanno facendo», rispondendo poi su alcuni punti posti dallo stesso Lonardi: «I protocolli applicati quotidianamente nella struttura - scrive Nalin - prevedono, oltre alla dotazione di tutti i dispositivi di sicurezza e alle sanificazioni, la misurazione della temperatura a tutti gli ospiti ogni sera all'entrata in struttura. L'asilo notturno ha sempre avuto un medico di riferimento, sono inoltre stati rintracciati gli ospiti dell'asilo di giorni scorsi, per sottoporre a tampone anche loro. Mercoledì sera la giunta si è attivata nell'immediato». Infine la stoccata: «Spiace constatare che qualcuno stia provando a strumentalizzare un problema con il quale dovremmo fare i conti per parecchi mesi ancora». I casi di contagio sono di nuovo in aumento e lo scontro politico potrebbe presto approdare in Consiglio.

