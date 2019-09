CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAPADOVA E' ancora braccio di ferro tra il Comune di Padova e Veneto strade, con l'assessore Micalizzi che punta direttamente il dito contro il governatore Zaia. Ieri mattina, a sorpresa, sul ponte Darwin a Padova est, in direzione sud, si è materializzato un cantiere che dalle 9.30 in poi ha paralizzato il traffico che proviene da nord, quindi dai comuni di Cadoneghe e Vigodarzere. Nello specifico, gli operai hanno iniziato a lavorare sulla strada Regionale 308 in prossimità dell'inizio del grande ponte metallico. Il cantiere...