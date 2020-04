LA POLEMICA

PADOVA Angeli custodi sì, ma non di serie B. Perché quando si è in prima linea nell'emergenza Coronavirus l'adeguata protezione dev'essere una garanzia per tutti. È il pensiero che dà origine all'appello lanciato a nome delle organizzazioni sindacali da Fp Cgil Padova, che attraverso il segretario generale Enrico Ciligot Magagnin e la segretaria provinciale Roberta Pistorello chiede alla Ulss 6 Euganea e agli enti publici tamponi e dispositivi di protezione per gli operatori socio sanitari.

Le richieste riguardano migliaia di Oss dipendenti di cooperative che ricevono appalti da enti e comuni. Il personale presta servizio in diverse case di riposo gestite dalle coop ma anche sul territorio, assistendo a domicilio anziani, disabili e malati. «Ben venga l'elogio del personale sanitario che in questi giorni di drammatica emergenza si spende senza riserve nelle strutture dell'Azienda ospedaliera e della Ulss spiegano Ciligot e Pistorello Ma non possiamo dimenticare la preziosa opera prestata dagli operatori socio sanitari. Non solo lavorano nelle residenze per anziani che minacciano di trasformarsi in pericolosissime bombe virali, ma anche nelle case dei cittadini per assisterli nell'igiene personale, nelle medicazioni, nella spesa o per portare loro i pasti. Questo significa spostarsi quotidianamente in tante abitazioni, a contatto con molte persone fragili non solo rischiando in prima persona il contagio, ma anche diventando potenziali veicoli del virus». La denuncia è chiara: scarseggiano i dispositivi di protezione individuale e il pericolo aumenta esponenzialmente. «Guanti e mascherine monouso non bastano aggiungono i sindacalisti Servono occhiali, tute protettive e mascherine filtranti Ffp2 che le cooperative devono fornire ai loro lavoratori». E allora una domanda sorge spontanea per Fp Cgil: «Enti e comuni che appaltano i servizi alle cooperative hanno verificato che queste garantiscano agli Oss una formazione adeguata in materia di Covid-19 e le protezioni per tutelare lavoratori e cittadini? Gli operatori vivono uno stress psicologico forte, nel timore di ammalarsi e di diventare veicolo di contagio inconsapevole». Ecco allora la duplice richiesta: «I comuni vigilino affinché sui servizi esternalizzati viga il massimo controllo e la Ulss provveda a eseguire tamponi a tappeto sugli operatori socio sanitari».

Serena De Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA