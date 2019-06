LA POLEMICA PADOVA All'orizzonte si prospetta la candidatura a sindaco di Padova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAPADOVA All'orizzonte si prospetta la candidatura a sindaco di Padova di Elisabetta Gardini e sono subito scintille a distanza con il primo cittadino Sergio Giordani.Mancano tre anni alle prossime elezioni amministrative, ma nel centrodestra c'è già fermento. Ieri mattina infatti, in occasione della presentazione della Gardini a commissario provinciale di Fratelli d'Italia, la possibilità che l'ex europarlamentare di Forza Italia possa sfidare nel 2022 Giordani non è stata affatto esclusa, anzi. E si è già entrati in un clima...