PADOVA Neanche la pioggia ieri ha fermato il popolo dello spritz in centro storico. Complice il meteo inclemente ieri pomeriggio il cuore della città, contrariamente a sabato, non è stato preso d'assalto da migliaia di persone.

Nonostante questo, dalle 16.30 alle 18, i plateatici dei bar di piazza Dei Signori e di piazza Duomo hanno registrato praticamente il tutto esaurito. Centinaia e centinaia di ragazzi e non solo dopo settimane di zona arancio non hanno voluto rinunciare, seppur con tempi ridotti (alle 18 scatta la chiusura anticipata) al rito dello spritz. Anche se parecchi negozi hanno preferito tenere le serrande abbassate in tanti, anche in virtù dei saldi invernali, hanno fatto shopping. In tutti i casi non si sono registrate code davanti ai negozi. Fino alle 19, però, si è registrato un certo movimento soprattutto in via Roma. Lungo il Listòn, invece, si sono date appuntamento alcune famiglie con i figli in maschera. Dopo la chiusura dei locali, poi, molta gente si è riversata sulle aree pedonali per una passeggiata prima del rientro a casa. Per tutta la giornata non si sono comunque registrati assembramenti. Come accade sempre più spesso, c'è il fatto che sempre più persone, anche in centro, passeggiano con le mascherine abbassate o posizionate in maniera non corretta. In mattinata si è registrato un po' di movimento soprattutto nelle piazze dove la gente non ha voluto rinunciare al rito della colazione domenicale al bar.

Intanto chiedono impegni formali, interventi concreti e urgenti gli autisti di tram e autobus di BusItalia alle prese nella giornata di sabato con un affollamento oltre ogni limite sui mezzi pubblici. I lavoratori lamentano la ressa registrata all'interno delle vetture del tram soprattutto alla fermata di Prato della Valle. In tanti si sono rivolti ai rappresentanti sindacali lamentando la mancanza di controlli. In realtà il timore maggiore era per la ripresa delle scuole nonostante l'annuncio dell'azienda di aver ingaggiato gli steward per controllare quanti utenti salissero sui mezzi in prossimità dei poli scolastici e delle fermate più sensibili come la Stazione.

Durante la settimana i mezzi hanno viaggiato sostanzialmente nel rispetto delle regole di carico, ma con l'arrivo del week end la situazione è precipitata. Su bus e tram si è riversata la folla che poi ha riempito anche le vie e le piazze del centro storico. Una situazione che sta portando gli autisti all'esasperazione. Chiedono a gran voce l'intervento delle istituzioni: Regione, Provincia, Prefetto, Comune e ovviamente l'azienda. Ribadiscono il diritto a lavorare in condizioni di sicurezza sanitaria nel rispetto delle condizioni dettate dalla lotta alla pandemia non intendono più rischiare la loro salute sul posto di lavoro. Chiedono di essere ascoltati in quanto sono i primi ad avere il polso della situazione.

Alberto Rodighiero

Luisa Morbiato)

