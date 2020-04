LA PERDITA

PADOVA Dopo la quarantena dei frati e due casi di Coronavirus accertati, sono ora le statistiche a rannuvolare il cielo sopra la basilica del Santo. Il simbolo della religiosità padovana, che negli ultimi anni ha visto costantemente incrementare il passaggio di pellegrini, fronteggia oggi cali drammatici. A renderlo noto è il rettore, padre Oliviero Svanera. Se infatti il santuario è riuscito a richiamare nel 2019 circa quattro milioni di fedeli, sono bastati due mesi per concretizzare una diminuzione netta. Il periodo primaverile, in vista anche della festa del Santo del 13 giugno, è uno dei più affollati. O almeno così è stato fino allo scorso anno: «Tra marzo e maggio stimiamo di perdere un milione e 200 mila pellegrini spiega padre Svanera a causa del blocco pressoché totale degli spostamenti. In questo periodo solitamente sono circa 400mila quelli che ogni mese transitano per il nostro complesso».

Un'emorragia non solo in termini di presenze ma anche economici, che si ripercuoterà sulla gestione di una macchina estremamente articolata e complessa. Perdere oltre un milione di fedeli significa perdere anche 150mila euro, dal momento che le loro offerte durante la primavera fruttano circa 50mila euro mensili gestiti direttamente dalla delegazione Pontificia. «Sono fondi utilizzati per tenere in piedi un complesso ampio e i venti addetti che se ne prendono cura, oltre che per sostenere le imponenti spese di qualunque genere di manutenzione che, in un tale luogo, ha dei costi elevatissimi» aggiunge Svanera. Giusto per fare un esempio, le sole impalcature servite per l'ultima riparazione delle grondaie sono costate 150mila euro. Gli ultimi dati sugli afflussi al Santo risalgono a febbraio quando, come di consueto, i francescani li hanno pubblicati alla vigilia della festa della Lingua del Santo.

Nel 2019 il solo contapersone della cappella delle Reliquie è scattato 1.236.540 volte (oltre 20mila in più dell'anno precedente), mentre il giorno di maggiore affluenza era stato ancora una volta il 13 giugno seguito dalla Pasqua e da giorno dei defunti. Anche lo scorso anno poi il mese con più accessi si è confermato essere ottobre. Oltre 260mila i pellegrini registratisi alla sacrestia divisi in 5mila gruppi con un netto aumento di quelli italiani (82mila).

