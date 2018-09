La passione per gli oroscopi, il tai chi e la bicicletta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOCosa c'era dietro il maestro Claudio Scimone, artista e uomo pubblico? Se la sua vita è stata interamente dedicata alla musica, la sua grande curiosità lo ha spinto ad appassionarsi anche ad altri ambiti senza troppi scrupoli per i confini del colto.Claudio Scimone, tanto per dirne una, era appassionato di oroscopi. «Un po' ci credo - aveva confessato in un'intervista al Gazzettino - Sono del Capricorno, quindi sgobbatore, tenace e idealista, a volte cupo e pessimista. Per fortuna ho l'ascendente in Gemelli, bilancia con una...