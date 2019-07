LA PARTITA PADOVA Nonostante la ricapitalizzazione di Busitalia rischi di ridurre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PARTITAPADOVA Nonostante la ricapitalizzazione di Busitalia rischi di ridurre ulteriormente il peso specifico del Comune in seno alla società, il sindaco Sergio Giordani vuole mantenere il punto. Non bisogna dimenticare, infatti, che fino al 2015 palazzo Moroni controllava al cento per cento l'azienda del trasporto pubblico. Di conseguenza l'amministrazione comunale vuole giocarsi tutte le carte a sua disposizione.«Indubbiamente nell'interesse della città e dei padovani, un più operativo coinvolgimento nelle dinamiche aziendali, dentro...