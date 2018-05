LA PARTITA PADOVA Festa doveva essere e festa è stata. Per il Padova, che

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PARTITAPADOVA Festa doveva essere e festa è stata. Per il Padova, che ha chiuso in bellezza il campionato e che poi ha celebrato con tutti gli onori la promozione, ma anche per il Gubbio che nonostante la sconfitta ha potuto ugualmente tagliare sul filo di lana il traguardo della salvezza (a disputare i play out saranno Teramo e Vicenza). Gubbio che è allenato dal figlio di Mauro Sandreani, il tecnico che ha guidato i biancoscudati fino alla serie A. Quasi un segno del destino.Di calcio vero se n'è visto poco sul piano del ritmo e...