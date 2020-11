«La parola più corretta per descrivere questo periodo? La stanchezza». A parlare è Enrico Battistella, 28 anni, residente a Verona. Anche lui ha partecipato al concorso per infermieri alla Kioene Arena.

Dove lavora e per quale struttura ha fatto richiesta?

«Attualmente lavoro come infermiere in un ospedale privato a Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Spero di entrare in graduatoria per l'Ulss 9 o per l'Azienda ospedaliera di Verona. Sono contento dell'attuale posto di lavoro, ma fondamentalmente lo faccio per avvicinarmi a casa».

Come vive questo periodo di emergenza sanitaria?

«Sono in Pronto soccorso quindi non è facile. Ogni giorno bisogna affrontare una nuova sfida, ti si pone davanti un caso da gestire e risolvere. Rispetto alla prima ondata vediamo molti più giovani. É sicuramente un aspetto che fa riflettere».

E ha paura di contagiarsi?

«Seguo con attenzione tutte le regole, per il resto cerco di non pensarci troppo. Siamo sottoposti a tampone ogni sette giorni, per cui abbiamo la situazione sotto controllo. Mi ritengo fortunato perché la struttura dove lavoro mette a nostra disposizione tutti i dispositivi di protezione individuale e rispetta rigorosamente i protocolli di sicurezza. So che questo non vale ad esmepio per le case di riposo».

Il lavoro in corsia diventa sempre più duro.

«Noi infermieri non abbiamo paura, siamo solo molto stanchi. Spesso dobbiamo fare doppi turni. Lo stress è elevato tra pazienti positivi, casi sospetti e colleghi che si infettano. Ci vuole impegno e attenzione, perché un passo falso può costare un contagio».

