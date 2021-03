L'ATTIVITÁ

CONSELVE Palestra riaperta nella tensostruttura, assicurato l'allenamento ai soci seppure con prenotazione e nel rispetto delle norme per il distanziamento. Sono al lavoro da giorni i titolari di Physical Evolution di via Padova, il centro sportivo più frequentato di Conselve, che oltre alla sala cardio e a quella pesi, promuove anche corsi collettivi dalle arti marziali allo spinning, passando per la danza e la preparazione atletica. A questo proposito la scorsa settimana una squadra di giovani che svolgono attività funzionale, seguiti da Ilario Capuzzo, si sono cimentati in una gara di Obstacle Course Racing, uno sport emergente in cui un concorrente, correndo o camminando a piedi, deve superare vari ostacoli che richiedono un determinato impegno fisico.

«Ad un anno esatto dalla prima chiusura dovuta al lockdown, il 7 marzo 2020, riapriamo e siamo felici di poter accogliere i nostri soci», spiega Alberto Buson, che con Roberto Brasolin, Paolo Lucato e Giuseppe Miotto gestisce la struttura, che conta diverse centinaia di soci provenienti da tutto il Conselvano. In realtà al Physical non si sono quasi mai fermati, perché da mesi vengono proposti corsi all'aperto per le discipline che possono essere praticate senza grandi necessità di strumenti, come yoga e pilates, ma anche on line come lo spinning, per il quale il maestro Andrea Zampieri impartisce le lezioni a distanza agli atleti ai quali è stata data in comodato la bici. Ora è in fase di montaggio, nel parcheggio della palestra, una tensostruttura della superficie di 150 metri quadrati, sotto la quale verranno trasferite alcune macchine per effettuare gli allenamenti, oltre a bilancieri e pesi. «Abbiamo fatto un passo ulteriore, con un notevole impegno economico, sia per garantire una maggiore offerta agli sportivi che per consentire ai nostri istruttori di lavorare in questo periodo difficile - prosegue Buson - Nel rispetto di tutte le normative vigenti, da sabato prossimo ricominceremo l'attività di pesistica e dalla prossima settimana inizieranno anche alcuni dei nostri corsi, a fasce orarie alternate, così da poter garantire la massima fruibilità».

ALL'APERTO

La palestra outdoor sarà accessibile ai soci iscritti e con la quota di frequenza in corso di validità in via prioritaria, ma anche ai nuovi che sentono la necessità di approcciarsi all'attività fisica in sicurezza. Sedute di allenamento e partecipazione ai corsi devono essere prenotati attraverso la App MyPhysical, già attiva dalla scorsa estate quando la palestra aveva riaperto. «Una cosa poi viene raccomandata a tutti - aggiunge Alberto Buson - una buona dose di spirito di adattamento, che ci aiuterà nella ripresa». Nel fabbricato della palestra l'attività non si è interrotta: infatti gli allenamenti per gli agonisti del kickboxing è consentita per questa tipologia di atleti: «Le soddisfazioni non mancano, nonostante il periodo - sottolinea ancora Buson, che è pure allenatore di questa disciplina - La settimana scorsa siamo stati a Genova per un incontro di carattere nazionale dove il nostro Octavian Ogrezeanu, si è imposto sugli avversari. Ora, con la nuova tensostruttura, potremo riprendere gli allenamenti anche dei più piccoli, che attendono con impazienza».

Nicola Benvenuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA