VIGODARZERE A quasi un mese dal suono della campanella, ieri, come promesso dalla ditta fornitrice dopo una serie di ritardi iniziali, sono arrivati 150 banchi: 100 per la scuola primaria di Saletto, 30 alla Don Bosco di Vigodarzere, dove finalmente gli alunni non faranno più la spola da un'aula all'altra, e 20 a Terraglione.

Tra i genitori della classe quarta della Don Bosco c'è anche Federico Cesarin, assessore al bilancio. «I banchi sono stati ordinati a metà luglio, quando sono arrivati i protocolli di sicurezza da parte del Governo. La preside, in accordo con il Comune, aveva deciso che fosse l'ufficio tecnico a ordinarli, una volta arrivato un contributo regionale di 40mila euro da poter utilizzare per mettere in sicurezza le scuole. Così è stato, e visti i preventivi è stata scelta la ditta che li avrebbe forniti il prima possibile, cioè entro il 30 settembre. Dopo una serie di ritardi, abbiamo avuto la conferma che ce li avrebbero consegnati il 9 ottobre».

«Questa mattina (ieri, ndr) sono arrivati i 150 banchi ordinati a luglio per i plessi di Saletto, Tavo e Terraglione ha aggiunto l'assessore alla cultura Monica Cesaro - Finalmente i nostri studenti potranno rientrare nelle loro classi tutti insieme per svolgere le lezioni. Da lunedì ripartirà il tempo pieno a Tavo e Terraglione con la mensa. Ci vorrà ancora una settimana per le elementari di Vigodarzere e Saletto, ma poi sarà tutto a regime. Per quanto riguarda la scuola media Moroni c'è ancora qualche problema inerente agli insegnanti, però speriamo di risolverlo presto. Se non ci sono intoppi partiremo anche con il pre-scuola a Tavo, Terraglione e Vigodarzere dal prossimo 19 ottobre. Finalmente un po' di respiro per i genitori e uno studio sereno per i nostri alunni».

Intanto mancano ancora alcuni insegnanti all'istituto comprensivo di Vigodarzere, con gli studenti costretti ad affrontare orari ridotti e ore buche. A denunciarlo è stato il Comitato dei Genitori: «Oltre che suoi nostri figli che non sanno chi sarà la loro guida per l'anno scolastico, questa situazione pesa anche sulle famiglie, a loro volta spesso economicamente provate dai mesi trascorsi in lockdown e che ora devono affrontare i costi per le baby sitter o chiedere permessi dal lavoro».

