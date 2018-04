CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÀUn clic sul cellulare, o sul pc, e il visitatore in tempo reale potrà vedere come raggiungere agevolmente la città, quali sono i luoghi di maggiore interesse, o semplicemente dove intercettare i mezzi pubblici da utilizzare per raggiungere con facilità la meta prescelta. Con le indicazioni specifiche a seconda che arrivi all'ombra del Santo in auto, in treno, in moto, o in bicicletta. Tutto questo, infatti è possibile grazie a VisitPadovApp, già scaricabile per il sistema operativo Android e dalla settimana prossima disponibile...