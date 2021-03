Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA NOVITÁPROVINCIA Ambulatori che si moltiplicano, drive-in per chi ha difficoltà a camminare e servizi di prenotazione per gli anziani attivati dai Comuni.Nel centro vaccinale del palasport di Cittadella dove afferiscono i residenti di 15 Comuni, da ieri gli ambulatori per effettuare le somministrazioni sono stati portati da 5 a 9. É stata attivata anche una corsia drive-in per effettuare i vaccini direttamente in auto. Intanto domenica...