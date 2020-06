LA NOVITÀ

PADOVA Tre eventi culturali in strada. Per rivitalizzarla la quarantena. Ma commercianti, residenti e studenti li propongono anche con un altro obiettivo: pedonalizzarla durante queste manifestazioni, per puntare a chiuderla definitivamente alle auto. Ieri mattina, infatti, alla libreria Minerva è stata presentata l'iniziativa Lber(e)ri per la strada, promossa dai titolari Cristiano Amedei e Davide Saccuman, in collaborazione con Odone Scanferla dell'enoteca Severino, da Bruna Gallo presidente dell'Associazione Gattamelata, da negozianti, residenti e dai ragazzi dell'Udu e della Rete Studenti Medi che frequentano Scienze Politiche. Sono intervenuti il vice sindaco Arturo Lorenzoni, l'assessore Antonio Bressa e il direttore di Confesercenti Maurizio Francescon. Gli appuntamenti, tutti dalle 18 alle 21, sono i seguenti: mercoledì Andrea Pennacchi presenterà il suo libro Poiana e i suoi fratelli; venerdì 17 Ci pensiamo noi: 10 proposte per far spazio ai giovani in Italia; l'11 settembre serata dedicata ai fumetti e ai libri.

L'idea di realizzare un listòn tra via Rudena e via Stampa nasce dal fatto che questo, con il Portello, è uno dei comparti che sta soffrendo maggiormente nel dopo-pandemia: al Santo il numero dei pellegrini è calato, l'Ateneo è rimasto chiuso e i turisti sono pochi. «Il momento è difficile - ha sottolineato Amidei - e quindi ci siamo attivati per rendere maggiormente fruibile la nostra strada. Stavolta, invece di fare la solita racconta di firme per pedonalizzarla, abbiamo deciso di sperimentare l'opzione chiudendola al traffico durante i tre eventi che dovrebbero richiamare diverse persone. Saremo noi a dare agli automobilisti indicazioni sui percorsi alternativi. E in quei 180 minuti dimostreremo che la scelta di togliere per sempre i veicoli è quella giusta». Favorevole si è dichiarato pure Bressa: «Abbiamo avuto diversi incontri con i commercianti - ha osservato - che sono pronti a ripartire e a far rivivere via del Santo. Riguardo alla pedonalizzazione, vedremo quale sarà la risposta e poi valuteremo anche i tragitti alternativi. La proposta. comunque, si inserisce nel piano per creare l'anello di Giotto, lungo l'asse Scrovegni-Eremitani-Zabarella-Santo, dove ci sono tre siti dell'Urbs Picta, con l'obiettivo di valorizzare tutti questi luoghi». «Prioritario - ha aggiunto Lorenzoni - è dare vitalità a una zona in sofferenza, che deve riottenere centralità. Sarebbe bellissimo tornare a vedere i bambini giocare in strada». «Una proposta semplice - ma efficace - ha detto Francescon Le tre serate riporteranno via del Santo alla dimensione tradizionale, ma noi crediamo fermamente nella pedonalizzazione promossa dai commercianti: anche per via San Fermo e via Roma l'idea era stata portata avanti dai titolari di alcune attività, esattamente come ora».

Bruna Gallo, poi, ha commentato: «Non è bello che chi dal Piazzale della Basilica guarda verso via del Santo veda una fila di macchine parcheggiate. E comunque le chiusure alle auto fatte negli scorsi per qualche giornata si sono sempre rivelate un successo. Tenuto conto poi che di macchine ne passano poche, varrebbe la pena di eliminarle e di rimettere in strada il trenino elettrico, magari dandogli il nome di Giotto».

Ni.Co.

