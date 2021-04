Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA NOVITÁPADOVA Si è molto discusso in queste ultime settimane del ruolo della farmacie come mini centri di vaccinazione e degli stessi farmacisti come vaccinatori. I problemi però sono due: mancano i vaccini. E non c'è ancora un protocollo regionale che stabilisca garanzie sanitarie e doveri. Forse è per questo che le adesioni sono ancora al di sotto delle aspettative. Patrizia Zennaro, presidente dell'associazione dei titolari di...