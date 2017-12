CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÀPADOVA Salvataggio in extremis di una scuola. Rischiava di chiudere per carenza di vocazioni, perchè le suore sono poche e anziane. Invece, a grande richiesta, la scuola Opera monsignor Liviero ha aperto le iscrizioni sia alla materna sia a tutte le cinque classi della primaria per il prossimo anno scolastico 2018/2019. In via del Santo 88, il polo didattico delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore da più di sessant'anni forma ed educa i suoi allievi, con maestria e dedizione, tengono a precisare i genitori degli iscritti, seguendo il...