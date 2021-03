LA NOVITÁ

PADOVA Riaprire o non riaprire? Non è questo il problema. La vera domanda è come riaprire e questo ancora non è chiaro. Grande è l'attenzione del mondo del teatro e del cinema per una possibile apertura il 27 marzo, ipotesi che per ora resta tale visto che un decreto scritto e firmato ancora non c'è. La speranza di un settore in pausa da un anno con una serie di incognite legate proprio agli aspetti pratici della questione riapertura.

«Se il governo chiama, noi risponderemo dice Giampiero Beltotto, presidente del Teatro stabile del Veneto che gestisce il Teatro Verdi Noi non abbiamo mai smesso di lavorare grazie alla piattaforma streaming e non abbiamo messo nessuno in cassa integrazione. Ma qui le cose da considerare sono due: il pubblico e le perdite da mettere a bilancio». Non si può pensare che basti dare il via libera alle riaperture per sistemare la situazione e questo vale sia per il teatro sia per il cinema. «Non ci stiamo preparando, stiamo aspettando delle linee guida chiare perciò siamo ancora fermi spiega Alberto Fassina, direttore del cinema Astra Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha fatto diverse dichiarazioni, l'ultima delle quali riguarda la possibilità di continuare a dare ristori anche durante l'attività. La filiera della distribuzione non si è espressa, la possibile riapertura il 27 marzo non è scritta da nessuna parte in modo ufficiale quindi siamo ancora in attesa».

IL PROBLEMA

Innanzitutto bisogna affrontare un problema economico. Sembra che la capienza consentita sia del 25 per cento, quindi l'incasso è un quarto di quello che si aveva prima del Covid. «Per un privato non è economicamente sostenibile sostiene Beltotto Noi abbiamo un buon bilancio e i nostri soci sono pubblici ma comunque un ragionamento si dovrà fare. Nel caso in cui ci dicano che si può aprire devo esporre la situazione ai soci e chiedere l'autorizzazione a procedere. Noi siamo un caso a parte, i soci pubblici non hanno mai smesso di finanziare il Teatro stabile del Veneto e di questo li devo ringraziare, è un bel segnale di fiducia. Durante questo anno di pandemia non abbiamo mai smesso di lavorare, anzi, abbiamo firmato 300 contratti e investito 600 mila euro. Tra dicembre e febbraio abbiamo prodotto due opere liriche, Rigoletto e Vedova Allegra, spettacoli come gli Atti unici di Michieletto, andati in onda anche su Rai5, o I due gemelli di Goldoni, e monologhi, ci siamo impegnati davvero moltissimo». La questione economica vale anche per il cinema che ha una difficoltà precisa: al momento non ci sono film programmati per uscire ad aprile. «Quindi anche se aprissi cosa proietto? domanda Fassina La programmazione dei film in cartellone non avviene dal giorno alla notte, si prepara per tempo e al momento non abbiano notizie di prossime uscite. È come se aprisse un ristorante ma i fornitori no: cosa cucini? In ogni caso riaprire con un quarto della platea non è sostenibile perciò spero si realizzi l'ultima idea di Franceschini di continuare con i ristori anche dopo il ritorno in sala. Ma così come per ogni altra attività, se un ristorante da cento posti potesse usarne solo 25 non riuscirebbe a sopravvivere anche restando aperto».

IL DUBBIO

E poi c'è la questione pubblico che non si può sottovalutare: verranno i padovani a teatro o al cinema? «Il mio pubblico non è composto di 18enni che vanno ai rave party con una bottiglia di vodka in mano sottolinea Beltotto È composto di gente civile e rispettosa che forse è ancora preoccupata visti i titoli che tutti i giorni leggiamo sui giornali. Un 65enne che porta la moglie a teatro, giusto per fare un esempio, lo fa per passare una serata fuori, magari cenare anche al ristorante visto che lo fa ogni due mesi. Preparare il pubblico e rassicurarlo è un elemento indispensabile se si vuole riaprire il teatro altrimenti mancheranno gli spettatori e senza di loro non ha senso la riapertura».

Silvia Moranduzzo

