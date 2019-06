CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITÁPADOVA Parte dal Quartiere 2 Nord l'avventura di Girovagarte 2019 che durante l'estate porterà nei quartieri di Padova un carico di spettacoli di livello nazionale offrendo ai padovani un panorama completo, con appuntamenti proprio sotto casa, raggiungibili a piedi o in bicicletta, importanti come quelli proposti in centro città.Da martedì prossimo al 4 luglio la carovana di Girovagarte farà tappa in Piazzale Azzurri d'Italia, all'Arcella, con il suo truck di Aspiag Service, concessionaria Despar Nordest, offrendo spettacoli di...