PADOVA L'obbligo di metterla scatta all'ora dell'aperitivo. E resta in vigore sino alla mattina successiva. Non solo su strade e piazze, ma anche in tutti quei luoghi all'aperto già individuati per ospitare gli eventi del palinsesto estivo. Dalle 18, infatti, chi vuole assistere a una delle tante manifestazioni organizzate per vivacizzare le serate di agosto dovrà necessariamente avere la mascherina che copre naso e bocca.

La novità, introdotta dall'ordinanza del Ministero della Salute entrata in vigore lunedì, impone quindi di indossarla per tutta la durata degli spettacoli proposti per esempio al Castello Carrarese, ai Giardini dell'Arena, alla Prandina, alla scuola Carraresi e nelle location periferiche in cui fa tappa il gettonassimo truck di Girovagarte, cioè Piazza Azzurri d'Italia (Arcella), Piazzale Cuoco (Guizza), Parco Ulivi di Gerusalemme (Sacra Famiglia), Parco Brentella (Brusegana), Parco degli Alpini (Montà), Parco Iris (Sant'Osvaldo), Piazza Barbato (Ponte di Brenta), dove vengono proposti show di danza, musica e teatro.

Il provvedimento anti contagio, però, non ha colto di sorpresa Palazzo Moroni, che ha già provveduto a organizzare i controlli per verificare il rispetto della normativa.

E Andrea Colasio, assessore alla Cultura, non ha dubbi sul fatto che, nonostante il disagio di dover tenere il presidio a lungo anche in un periodo afoso, la gente non si scoraggerà e riempirà comunque le platee sotto il cielo. «Certo - spiega - ci sarà qualche defezione per questo motivo, ma ritengo che sarà al massimo del 5-6 per cento. In programma ci sono eventi che hanno per protagoniste alcune delle realtà culturali più prestigiose del nostro territorio e quindi penso che alla fine la gente non vorrà perdere l'occasione di applaudirle. Fa caldo, questo è vero, ma c'è da dire che siamo all'aperto, in contesti suggestivi, come quello bellissimo del Castello Carrarese, e pertanto alla fine i padovani arriveranno lo stesso».

Per quanto riguarda i controlli, Colasio aggiunge: «Ci sarà il nostro personale addetto alla sicurezza che verificherà che tutti gli spettatori abbiano la mascherina. Al Castello c'è una squadra composta da cinque addetti e anche negli appuntamenti di Girovagarte è prevista la presenza di operatori, che hanno addirittura frequentato dei corsi di specializzazione, con il compito di far rispettare i provvedimenti anti Covid. Il palinsesto resta immutato e sono fiducioso che alla fine il numero degli ingressi risulterà significativo».

«D'altro canto - ha concluso Colasio - ormai è necessario entrare nell'ottica che la mascherina dobbiamo averla sempre e quindi la terremo anche anche nelle serate di questa seconda metà di agosto. Agli eventi, comunque, non potranno verificarsi assembramenti perchè i posti a sedere erano stati già dimezzati proprio per evitare il pericolo di contagi».

