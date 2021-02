LA NOVITÁ

PADOVA Già poco prima delle 16 ha cominciato a formarsi la coda di giovani (e meno giovani) in attesa di fare il «tampo-spritz», il tampone rapido gratuito in piazza Duomo. Le tende della Protezione civile sono state allestite di fronte alla Cattedrale, uno dei punti di passaggio per meglio intercettare i giovani sotto i 25 anni, primi destinatari dell'iniziativa della Regione e tipicamente coloro che creano la movida tanto condannata in periodo Covid.

«Certo, se si mettono in coda persone più grandi non diciamo di no ha spiegato il professor Stefano Merigliano, presidente della Scuola di Medicina e chirurgia L'obiettivo dello studio, che porterà la firma del professor Vincenzo Baldo, docente di Igiene e medicina preventiva del nostro Ateneo, e sponsorizzato dalla Regione con il Piano di salute pubblica delle scuola della dottoressa Francesca Russo, è allargare il campione così da avere un'idea più chiara sull'incidenza del virus. Normalmente controlliamo persone a rischio, chi ha avuto contatti con positivi, chi ha sintomi e l'incidenza calcolata è del 4 per cento. Più allarghiamo il campione più abbiamo idea della reale diffusione del coronavirus e visto che cominciano a girare delle varianti questo studio sarà ancora più importante».

I PRIMI

Tra i primi a sottoporsi al tampone sono stati il sindaco Sergio Giordani e il vescovo Claudio Cipolla. «È una forma di controllo in più, per nulla fastidiosa ha detto il vescovo Anzi, se si dovesse avere un dubbio consiglio di venire qui. C'è ancora molta preoccupazione per il virus e farsi il tampone è una forma di responsabilità nei confronti di chi ci sta intorno, soprattutto verso i più fragili. Dobbiamo concentrarci sulla prevenzione, il che comprende la vaccinazione». Il primo ad essersi messo in coda è Matteo Mazzaro, 19 anni, in centro con l'amico Giorgio. «Ho letto dell'iniziativa in un articolo di giornale che mi è stato girato e visto che ero in centro, ho pensato perché no? È gratis e non l'ho mai fatto, così scopro anche cosa si prova», ha riferito. E subito dietro di lui c'era un'altra giovane. «Dovevo venire in centro a comprare un paio di cose e così sono passata ha detto Alice Martinello, 21 anni Non l'ho mai fatto e visto che dopo vorrei andare a trovare mia nonna ho pensato fosse una buona idea per sentirmi più tranquilla».

IL RISULTATO

Nel corso del pomeriggio, tra le 16 e le 19, sono stati eseguiti più di 150 tamponi rapidi a chiunque si mettesse in coda sul piazzale della Cattedrale. «In una giornata abbiamo allestito due tende riscaldate ha spiegato Andrea Micalizzi, vicesindaco e assessore con delega alla Protezione civile Abbiamo fornito anche tavoli e sedie. All'interno ci sono due ambienti, uno dove vengono fatti i tamponi e il secondo adibito a laboratorio. Dall'inizio della pandemia la Protezione civile non si è mai fermata e continua a ricoprire un ruolo fondamentale».

L'idea di tende in centro per fare tamponi gratuiti a Padova girava già da qualche tempo. La proposta era arrivata dall'associazione Commercianti del centro (Acc) e prevedeva in aggiunta la stipulazione di una sorta di convenzione con attività come ristoranti e palestre dove si poteva entrare tranquillamente perché negativi al test rapido: l'obiettivo principale, in questo caso, era far riaprire i ristoranti nell'orario di cena e le palestre. «Ci fa piacere che la Regione recepisca e adotti un'idea che la nostra associazione ha lanciato circa un paio di mesi fa denominata Riaprire in sicurezza ha affermato Massimiliano Pellizzari, presidente dell'Acc Eseguire tamponi su base volontaria soprattutto ai giovani che frequentano le piazze e che si trovano in gruppo a bere gli aperitivi, significa svolgere un servizio di prevenzione assolutamente importante e creare di conseguenza delle vere e proprie zone Covid free. Si proceda senza indugio per questa strada che per noi è quella giusta».

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA