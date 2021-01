LA NOVITÁ

PADOVA «È una scelta strategica importante. Padova ha deciso di investire sulla cultura ancora una volta. Del resto siamo candidati a doppio patrimonio Unesco e volevamo dare un segnale importante ai cittadini e agli italiani. Cioè che noi sappiamo farci trovare pronti. Non solo: apriremo anche di lunedì per dare una settimana museale più ampia, in attesa che si riparta del tutto in primavera, visto che il sabato e la domenica per l'attuale dpcm i musei sono chiusi».

Così l'assessore alla Cultura, Andrea Colasio, ha annunciato ieri che nel caso il Veneto oggi tornasse in giallo la città riaprirà tutti i poli museali. «Abbiamo già fatto le prove con il personale. A palazzo della Ragione non più di 50 visitatori, da Giotto 10 ogni quarto d'ora. E in via eccezionale solo per lunedì 1 febbraio si potrà accedere alla Cappella degli Scrovegni senza prenotazione».

«Siamo pronti ad accogliere i visitatori così come lo siamo stati lo scorso 18 maggio, primi in Veneto a riaprire dopo il lockdown» continua Colasio sottolineando quanto le chiusure e gli ingressi contingentati siano costati alle casse comunali in termini di mancati introiti: «La perdita durante il lockdown della scorsa primavera è stata di 534.700 euro, che il Governo ha deliberato di ripianare con i ristori approvati a novembre».

«Ma nel periodo successivo, da maggio a oggi, abbiamo subito ulteriori perdite per una somma molto vicina al milione di euro. Ci siamo attivati non appena abbiamo saputo della possibilità che la Regione passi in zona gialla, anche per dare una risposta ai tanti cittadini che da tempo ci manifestavano il loro dolore e disagio per non poter accedere a questi luoghi della cultura che sono frequentati non solo dai turisti che saranno ovviamente ancora molto pochi- ma anche da tanti padovani. Tutto il personale si è immediatamente mobilitato, davvero contento di riaprire le porte al pubblico e di vedere nuovamente animate le sale museali e la Cappella degli Scrovegni, innaturalmente vuota e silenziosa in questi mesi».

Lunedì dunque via libera, con i consueti orari di apertura, alle visite al complesso Eremitani, al Palazzo della Ragione, alla Casa del Petrarca di Arquà ed alla Cappella degli Scrovegni. Solo per la giornata di lunedì senza prevendita, da martedì torna l'obbligo di prenotazione telefonica al call center 0492010010 oppure online dal sito www.cappelladegliscrovegni.it).

L'Oratorio di San Michele, la Loggia e l'Odeo Cornaro invece saranno visitabili su prenotazione. Palazzo Zuckermann e l'Oratorio di San Rocco non sono attualmente visitabili a causa di lavori interni. Restano in vigore gli obblighi di mascherina, di igienizzazione delle mani e di distanziamento, gli ingressi saranno contingentati per garantire la sicurezza di visitatori e operatori museali.

Per quanto riguarda le due grandi mostre sospese, ovvero Van Gogh e i Macchiaioli rispettivamente al centro S. Gaetano e a palazzo Zabarella è ancora incerta l'apertura. Questo perché rimettere in moto il sistema di accoglienza, di prenotazione e di sicurezza richiede tempo e spese ingenti che possono essere sostenute ragionevolmente solo in presenza di un'apertura prolungata e non sottoposta allo stop and go legato al virus. Di sicuro Marco Goldin e Federico Bano ci stanno pensando ma non ci sono ancora annunci ufficiali.

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA