LA NOVITÀ

PADOVA Coordinamento, assistenza e accompagnamento. Sono queste le mansioni affidate ai volontari della Protezione civile della Provincia, che da ieri mattina sono presenti nelle sedi vaccinali del territorio. L'indicazione è arrivata dalla Regione e poi l'organizzazione è stata messa a punto da Vincenzo Gottardo, vice presidente dell'ente di Piazza Antenore dove ha la delega specifica, assieme alla dottoressa Ivana Simoncello, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea. Da Venezia, poi, è arrivata un'altra notizia e cioè che i 1600 uomini con la pettorina gialla potranno a loro volta essere sottoposti a vaccinazione nei distretti a cui fa riferimento la loro residenza. I nomi sono riportati nel portale del governo veneto, il quale ha garantito che nel giro di un paio di settimane la dose anti Covid sarà inoculata a tutti.

Intanto ieri hanno debuttato nei centri vaccinali di Loreggia, Cittadella, Este, Monselice, Albignasego e Piove di Sacco, suddivisi in due turni: dalle 8 alle 13, e dalle 13 alle 17, effettuando servizi di accoglienza, informazione e assistenza ai cittadini che man mano arrivavano. Ed essendosi presentate anche numerose persone anziane, hanno provveduto ad accompagnarle fino al posto dove venivano iniettate le dosi.

LA RIFLESSIONE

«Il ruolo della Protezione civile - ha osservato Gottardo - da quando è scoppiata la pandemia è sempre stato molto attivo e articolato in vari ambiti. I cittadini vedono nei nostri volontari un sostegno, un punto di riferimento che aiuta a superare le difficoltà nelle varie fasi dell'emergenza. Questa della somministrazione dei vaccini, per esempio, ha un rilievo particolare anche per l'impatto sociale che ha sulle persone, molte delle quali si presentano da sole e quindi hanno bisogno di essere supportate. Il fatto di trovare qualcuno che le accoglie, le introduce e le indirizza, infonde grande sicurezza». «Inoltre - ha concluso il vice di Bui - in certe fasce orarie, quando l'afflusso è maggiore, il contributo della Protezione civile risulta fondamentale per far rispettare il distanziamento e per controllare l'uso dei dispositivi di sicurezza anti contagio. I turni sono già stati predisposti, suddivisi tra chi sarà a disposizione la mattina, e chi il pomeriggio, in maniera che sia sempre garantito il servizio di assistenza dei volontari».

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

