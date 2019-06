CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÁPADOVA Ci sono nuove regole da osservare per chi mette fuori le sedie e i tavolini di un bar o di un ristorante in centro. La Sovrintendenza le ha inviate per lettera al Comune che rilascia le concessioni. Sono regole molto più stringenti che risalgono addirittura al 2004, quando fu varato il Codice dei beni culturali. Ma che finora nessuno aveva osservato. Ma quando l'amministrazione ha chiesto chiarimenti inviando il dettaglio delle situazioni ancora nel novembre scorso ne è uscito un quadro sconfortante. Oltre 80 pubblici...