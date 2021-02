LA NOVITÁ

PADOVA Ci sono delle facilitazioni alla categoria dei tassisti soprattutto per quanto riguarda la successione al volante, in caso di decesso o di malattia. Il Comune ha cambiato il regolamento rendendo più facile per i famigliari la possibilità di prendere il posto del titolare (ogi 158 licenze).

L'attività di taxi e noleggio con Conducente (Ncc) si allinea alle modifiche normative nazionali. Era del 2001 l'ultimo aggiornamento e si introducono anche alcune agevolazioni e semplificazioni definite in concerto con le associazioni di categoria.

Il nuovo regolamento prevede l'aumento da due a cinque del numero dei mesi di mancato esercizio prima della decadenza dell'autorizzazione. Tra le modifiche introdotte di particolare importanza quella che permette di mantenere la titolarità della licenza in caso di malattia, invalidità, o sospensione della patente, a condizione di essere sostituiti alla guida per l'intero periodo da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla legge. Il titolare della licenza ha 15 giorni di tempo dal verificarsi delle evento che gli impedisce di condurre il mezzo per provvedere alla comunicazione della richiesta di sostituzione.

Venendo incontro anche ad una richiesta avanzata da Cooperativa Radiotaxi è stata accolta la possibilità (prevista dalla circolare n 10478/2013 del ministero del Lavoro) per gli imprenditori artigiani, di avvalersi di un familiare per collaborazioni occasionali, per un periodo non superiore ai 90 giorni all'anno, purché non sia retribuito.

Sul fronte della semplificazione amministrativa, la messa in servizio e la sostituzione degli autoveicoli utilizzati come taxi sarà da adesso soggetta a Scia e non più ad autorizzazione. Infine accogliendo una istanza della Provincia, con il nuovo regolamento le imprese di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sono considerate automaticamente abilitate al servizio di noleggio con conducente come definito dalla legge 21 del 1992. Le modifiche saranno approvate nel prossimo consiglio comunale ed entreranno in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione sull'Albo pretorio.

L'assessore Bressa: «È una serie di modifiche condivise che rispondono alle precise richieste avanzate dalle associazioni di categoria. Prevediamo così delle semplificazioni per garantire la continuazione dell'attività in caso di decesso del titolare della licenza, per rendere più agevole la sostituzione alla guida dei tassisti in caso di necessità e per permettere l'utilizzo di collaboratori familiari. Sono modifiche frutto di un lavoro di ascolto e condivisione con una categoria importante per la città alla quale è chiesto di garantire un costante servizio pubblico di trasporto. Un settore intero che attende la ripartenza del turismo e dei viaggi d'affari per ripartire ma che anche in periodo di pandemia può offrire una modalità di trasporto utile e sicura».

M.G.

