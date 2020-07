LA NOMINA

PADOVA Domenico Scibetta, il manager dell'Ulss 6 Euganea, è stato nominato vicepresidente di Federsanità. Il nuovo ufficio di presidenza è stato nominato nei giorni scorsi, a capo dell'ente nazionale c'è Tiziana Frittelli.

Originario di Porto Empedocle (Agrigento) Scibetta si è trasferito a Padova nel 1975. Da più di trentacinque anni lavora nel Sistema sanitario regionale del Veneto. Dal 1 gennaio 2017 Scibetta ricopre il ruolo di direttore generale dell'Ulss 6 Euganea, la più grande del Veneto con quasi un milione di assistiti. Marito di Mirella e padre di Chiara, Scibetta si interessa anche di storia sanitaria e comunicazione della scienza e della salute, coltivando da sempre anche la passione per la poesia, l'arte e la fotografia.

Federsanità - Anci (Associazione nazionale comuni italiani) è il soggetto istituzionale che organizza Aziende sanitarie locali e ospedaliere e Conferenze dei Sindaci, e che agisce come strumento sul piano della rappresentanza per i Comuni per assicurare i percorsi di integrazione sociosanitaria e socioassistenziale.

Nata nell'ottobre 1995 come una Federazione di Aziende Usl, di Aziende ospedaliere e di Comuni con l'intento di contribuire fattivamente al processo di aziendalizzazione e di integrazione dei servizi innescato a partire fin dall'inizio degli anni 90, nell'ottobre 2006, durante il primo Congresso nazionale Federsanità - Anci, si trasforma in confederazione di federazioni regionali.

La Confederazione è attualmente composta da 17 federazioni regionali ed annovera tra i propri associati 166 Aziende Sanitarie e le relative Conferenze dei Sindaci. Ecco le altre nomine dell'ente: vice presidente vicario è Giuseppe Napoli (presidente Federsanità Friuli Venezia Giulia) e Giovanni Iacono (presidente Federsanità Sicilia), gli altri vice presidenti sono Carlo Bottaro (direttore generale Asl 3 Liguria) e Maria Capalbo (direttore generale Marche Nord). Coordinatore è Tiziana Ongari (comune di Novara) e tesoriere è Fabrizio D'Alba (direttore generale San Camillo Forlanini). Resta ancora da nominare il Coordinatore del Forum dei Direttori generali di Federsanità.

E.Fa.

