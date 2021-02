LA NOMINA

PADOVA Alessandro Gerotto, 45 anni è il nuovo presidente dei Costruttori edili. È stato eletto giovedì dai soci che hanno rinnovato l'intero consiglio.

Gerotto è direttore commerciale nell'azienda di famiglia Gerotto Federico srl, che si occupa di bonifiche ambientali. Succede a Mauro Cazzaro, arrivato a fine mandato. Vicepresidenti sono Gabriele Graziani (Cos.Idra srl) e Giovanni Prearo (Prearo Costruzioni srl). Consiglieri: Carlo Broetto (Costruzioni ing.Carlo Broetto srl); Lucio Massimo Canton (Canton Giovanni snc); Simone Cavaliere (Ci.gi.esse srl); Enrico Maria Fabris (Fabris Danilo sas); Giuliana Luise (Luise Ugo Impresa Asfalti snc); Federico Martini (Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl); Antonio Mengato (Mengato snc di Mengato Enzo & C); Nicola Ometto (Vetex Srl). Per la bassa padovana: Ugo Veronese (Veronese Impianti spa). Per l'Alta Luigino Ballin (Brenta Lavori srl).

«Ringrazio i soci padovani per la fiducia dimostratami, sento la grande responsabilità di questo ruolo e sono pronto a mettermi fin da subito al lavoro con la squadra di consiglieri ed il direttore Leonardo Pesadori - per portare avanti le istanze della nostra categoria, in questo momento di grande difficoltà per tutto il settore - dice Gerotto - Sono di pochi giorni fa i dati dell'Osservatorio nazionale di Ance sull'edilizia nel 2020: in un solo anno qualsiasi segnale positivo registrato nel 2019 è stato letteralmente spazzato via dalla pandemia. Ora per noi imprenditori è giunto il momento di fare quadrato e perseguire l'obiettivo comune per questo 2021, che deve essere il rilancio economico dell'edilizia e del nostro territorio».

«Un ulteriore ringraziamento, infine, va a Mauro Cazzaro, che ha guidato con saggezza e lungimiranza l'Associazione in questi ultimi anni, costruendo una struttura solida ed attenta alle necessità degli iscritti: sono certo che continuerà a rappresentare per tutti noi una figura importante».

Gerotto è nato a Camposampiero nel 1975. Laurea magistrale in Scienze Geologiche all'Università nel 2000 con tesi sulla rottura arginale del Muson dei Sassi - Lavora in Gerotto Federico Srl, azienda di famiglia da più di 20 anni, prima introducendo con successo la nuova tecnologia dell'Escavatore a risucchio e poi creandone una prassi Uni, insieme ad un comitato tecnico nazionale. Tra le esperienze più interessanti quella di tecnico-commerciale estero, grazie alla quale visita e ha contatti lavorativi in 5 continenti e più di 30 paesi. Per un periodo crea a Singapore una società di trading, in partnership con una società tedesca e una locale.

Sulla situazione odierna è Mauro Cazzaro a tracciare il bilancio di anni difficili. «Tra mille difficoltà ma i nostri imprenditori hanno tenuto. Se il dato nazionale è meno 10 per cento di fatturato rispetto al 2019 il nostro, guardando i dati della cassa edile è del meno 4 per cento. Purtroppo abbiamo dovuto perdere tutto quello che avevamo guadagnato l'anno precedente ma nessuno è senza lavoro. Unici settori in ribasso i nuovi edifici e le ristrutturazioni dei palazzi anni 50 che fra poco esploderanno con l'ecobonus, anche se ci vogliono 38 pratiche per ottenerne uno. Ecco perché non smetterò mai di dire che è la burocrazia il nostro male e l'incapacità di spendere i soldi proprio per le lungaggini. Si pensi che l'Anas sta spendendo i soldi stanziati a bando nel 2016. Ma i bandi non bastano il fatturato c'è quando girano le gru. In ogni caso quest'anno è previsto un rimbalzo nazionale del 9 per cento. Se il Veneto è un caso a parte significa che la nostra aspettativa sarà ancora più alta».

