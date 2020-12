Passeggia in centro senza mascherina , viene fermata dai vigili e fa resistenza. Protagonista della vicenda una 55enne che domenica attorno alle 16 stava passeggiando a volto scoperto in riviera Ponti Romani diretta alla manifestazione dei Non mask che si è tenuta in piazza Eremitani. Su segnalazione di alcuni passanti, infastiditi dall'atteggiamento della donna, la signora è stata intercettata da due agenti della Polizia municipale che l'hanno invitata a più riprese a indossare la mascherina che, tra le altre cose, non portava con sé. Come se non bastasse, la 55enne si è anche rifiutata di identificarsi e di fornire i documenti agli agenti. In compenso ha cercato di fuggire, ma è stata immediatamente bloccata. A quel punto la donna ha anche fatto resistenza. Il risultato? É stata accompagnata al comando di via Liberi per l'identificazione. É stato quindi accertato che si tratta di una signora italiana, residente in un comune della cintura. Si è proceduto alla denuncia per resistenza e rifiuto di farsi identificare. Inoltre la donna riceverà una sanzione di 400 euro per non aver indossato la mascherina di protezione. Domenica scorsa, intanto, la centrale operativa della Polizia Locale è stata contattata da tantissimi cittadini che avevano bisogno di conoscere il contenuto della nuova ordinanza regionale e quali attività commerciali fossero aperte e consentite. Moltissime sono state anche le segnalazioni di assembramenti in centro storico.

Al.Rod.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA