LA MOBILITAZIONEPADOVA «La maggioranza dei sindacati medici della Aulss 6 Euganea Anaao, Aaroi, Cimo, Fvm, Uil, Fesmed ovvero l'83 per cento non ha firmato l'accordo per il trasferimento dell'ospedale Sant'Antonio all'Azienda ospedaliera universitaria. Lo afferma il segretario aziendale Anaao Assomed Mirko Schipilliti. «Un accordo di fatto insostenibile e irricevibile, tre paginette presentate il 28 novembre con contenuti inaccettabili poiché non veri, bilanci e risorse secretati, garanzie inadeguate e concessioni come briciole,...