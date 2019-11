LA MISSIONE PADOVA L'interrogazione è andata bene. L'alunno Colasio ha risposto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MISSIONEPADOVA L'interrogazione è andata bene. L'alunno Colasio ha risposto spigliato a tutte le domande, prova valevole per l'intera classe al punto che la Commissione esterna sarebbe orientata a promuoverla per intero. Un riconoscimento che, se i professori si chiamano Commissione Unesco e la classe è rappresentata da una città intera sotto il vessillo di Urbs picta vale come lasciapassare per avere, unici al mondo, proprio il doppio sito Unesco: orto botanico e il ciclo del Trecento.L'unico intoppo è stato il furto del telefonino...