LA MISSIONE

FIRENZE Sgravi sui tributi comunali e vincoli per far sì che un'antica bottega non possa mai trasformarsi in un fast food. Al termine della trasferta della Confesercenti padovana in terra fiorentina sono queste le due richieste che avanzano i titolari dei negozi storici dopo aver studiato da vicino i colleghi toscani. La delegazione di dieci commercianti, guidata dal vicepresidente Flavio Convento, ha sancito ieri a Palazzo Vecchio un gemellaggio che sarà concretizzato con un protocollo ufficiale.

«La provincia di Padova conta 84 negozi storici riconosciuti dalla Regione, mentre sono 120 locali storici inseriti nell'apposito albo del Comune di Padova. I turisti stranieri spesso ne rimangono stregati ricorda Daniele Bettella, presidente della Fondazione negozi storici - La liberalizzazione del mercato rischia di disintegrare queste attività, per questo serve un regolamento che le tuteli. Anzitutto sgravi fiscali sulla tassa sulle affissioni e su altri tributi, ma non solo. Ispirandoci a quanto fatto dal Comune di Firenze chiediamo che anche a Padova si possa prevedere un vincolo per alcune attività per far sì che un'antica farmacia o una storica macelleria non diventi un giorno una catena commerciale. Spingeremo per avere un albo nazionale delle botteghe storiche». Bettella è l'esempio giusto, essendo il titolare della drogheria Preti in Prato della Valle, tramandata per quasi un secolo di generazione in generazione.

Confesercenti ha donato un Gioco dell'oca in chiave padovana, dove ad ogni casella corrisponde una bottega storica, all'assessore fiorentino al Commercio Federico Gianassi. «Firenze e Padova sono due città che hanno la bellezza come tratto comune e di questa bellezza fanno parte anche le botteghe le parole di Gianassi - Questi luoghi vanno tutelati e il nostro regolamento serve proprio a questo». La visita di ieri, permessa grazie al progetto regionale Veneto in azione, ha previsto anche un passaggio del mercato coperto di San Lorenzo. L'occasione giusta per tornare a parlare del futuro delle attività padovane Sotto il Salone. «Bisogna lavorare per coinvolgere sempre più clienti giovani» aveva ribadito lunedì l'associazione di categoria. Sul tema interviene ora l'assessore al Commercio Antonio Bressa: «I negozi storici rappresentano un valore molto importante da preservare in città, non solo di carattere economico, ma anche culturale e sociale. Per questo stiamo continuando ad aggiornare il nostro albo attraverso il quale raccogliamo e rendiamo riconoscibili queste attività così preziose. Ora vogliamo sempre più consolidare il loro ruolo nei circuiti turistici. Il Salone, invece, è già stato ampiamente rinnovato, con un nuovo logo che si richiama all'immagine di mercato coperto e non solo. Sono cambiate le regole che hanno permesso l'apertura di nuove attività, sono stati creati eventi ad hoc come il Salone dei Sapori e sono stati estesi gli orari ed è stata potenziata l'illuminazione». La trasferta di Confesercenti accende ancor di più le luci, questa volta metaforicamente, sulle botteghe padovane.

Gabriele Pipia

