PADOVA Innovazioni progettuali che si fanno impresa. Una carrellata, sorta di staffetta, di idee che si sono accese nella testa di novelli Archimede, per poi trasformarsi in azione da business. Grande successo per la prima edizione della Startup Marathon, l'iniziativa a sostegno del sistema economico e di sensibilizzazione rivolta alle startup promossa da Digitalmeet, Fondazione Comunica, UniCredit, Fastweb e Area Science Park, con il patrocinio della presidenza del Consiglio dei ministri, svoltasi in modalità online ma non meno performante. Un intero pomeriggio dedicato non solo alla presentazione delle migliori startup italiane, ma anche alla voglia di dare vita ad un proficuo dialogo tra le necessità delle imprese già consolidate nel territorio e il percorso virtuoso di crescita di una startup, finalizzato allo sviluppo di prodotti e servizi in grado di produrre fatturato ed occupazione elementi chiave in un contesto economico sofferente come quello attuale.

Durante la maratona si sono susseguite le 37 startup selezionate che, attraverso i video di presentazione, hanno mostrato prototipi, piattaforme, strumenti e servizi innovativi in grado di rispondere ai bisogni reali grazie all'implementazione delle nuove tecnologie: dalla blockchain utilizzata per certificare e garantire la tracciabilità dei prodotti all'intelligenza artificiale che permette la personalizzazione biometrica delle calzature; dall'analisi di big data impiegati a calcolare i prezzi ottimali di vendita alla realizzazione di device medicali ingeribili in grado di eliminare specifici batteri attraverso fototerapia intra-gastrica.

A conquistare il titolo di vincitrice della maratona è stata M2test srl: una start-up innovativa italiana che propone un test per la valutazione dell'elasticità e della fragilità dell'osso utile non solo al momento della diagnosi ma anche nel monitoraggio e nella prevenzione delle alterazioni a livello della struttura. «Grazie a UniCredit Start Lab sosteniamo i progetti di business innovativi, che possono diventare una parte sempre più dinamica dell'economia del nostro Paese. Siamo fortemente convinti - ha dichiarato Francesca Perrone, Start Lab & Development Programs di UniCredit - che lo sviluppo delle start-up passi per il lavoro di squadra e vogliamo continuare a unire le nostre forze a quelle di tutti gli attori dell'ecosistema dell'innovazione come abbiamo fatto con la startup marathon».

La start up Marathon ha dimostrato l'alto livello di talenti presenti sul nostro territorio che hanno una forte opportunità di crescita se supportati, per dirla con Maurizio Caradonna, business development manager presso Innovation Factory, «da un ambiente favorevole con tutti gli stakeholder uniti, come hanno dimostrato i 22 fra i principali Incubatori Italiani che hanno aderito all'iniziativa». A tirare le somme, Bruno Giordano, vicepresidente di Confindustria Verona: «E' stato un pomeriggio intenso e ricco di spunti. Le start up presentate alla commissione erano tutte di un livello altissimo, spaziando dalla medicina allo Iot, passando per l'industrial, la musica, l'ambiente e il gaming, toccando anche temi cari ai nostri animali da compagnia. olti gli spunti relativi al nostro nuovo modo di utilizzare gli spazi e il tempo attraverso la tecnologia. Attraverso gli occhi di veri innovatori, abbiamo potuto dare un'occhiata ad un mondo davvero nuovo ed entusiasmante. Tutte idee da premiare, sono certo che la maggior parte di loro trasformeranno presto le idee in atti concreti e avranno il successo che meritano in un mercato completamente oramai rinnovato. Forte l'appello lanciato da Gianni Potti, founder Digitalmeet: «Startup, incubatori, coworking, luoghi dell'innovazione vanno sostenuti non solo a parole».

