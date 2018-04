CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MAPPAPADOVA Un cartello bianco e giallo con al centro l'immagine di cinque persone che si tengono per mano, come se formassero una grande rete. Nella provincia padovana troviamo sempre più spesso questa segnaletica, perché il Controllo del Vicinato continua a crescere. Sommando i cittadini coinvolti, da Vigonza a Montegrotto passando per Albignasego e Cadoneghe, le sentinelle già attive sono duemila. Ma nei prossimi mesi potrebbero almeno triplicarsi. Il tema è ora di grande attualità perché altre nove amministrazioni si sono attivate...