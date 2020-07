LA MAPPA

PADOVA Sono sette i micro-focolai che fanno temere un'ondata di ritorno del Coronavirus nel padovano. Oltre alla commemorazione funebre della comunità camerunense e al Mercato agroalimentare di Padova, il contagio si è diffuso anche al corriere Sda di Limena, in una stamperia di Padova, in due case di riposo e in un centro estivo. Sono risultate positive una novantina di persone legate a questi cluster, ma il numero potrebbe alzarsi da un momento all'altro. La situazione è tenuta sotto controllo dall'Ulss 6 Euganea: se n'è parlato ieri durante la diretta Facebook trasmessa da via Scrovegni.

I TIMORI

«I micro-focolai ce li aspettavamo - commenta Domenico Scibetta, direttore generale dell'Ulss 6 Euganea - forse non li prevedevamo a fine luglio, ma abbiamo sempre detto che l'allarme deve essere massimo, perché il virus continua a circolare anche se con intensità completamente diversa da febbraio e marzo». Nelle ultime 24 ore sono stati registrati otto nuovi casi di Covid in provincia di Padova, che portano il numero complessivo a 4.125 dall'inizio dell'emergenza. L'ultimo report emesso da Azienda Zero mostra 194 positivi al virus, sei in più rispetto a lunedì sera. I negativizzati, quindi i guariti, sono 3.612. La conta dei decessi finora è di 319 persone. I pazienti ricoverati nel reparto di Malattie infettive di Padova sono diciannove, rimane un unico caso critico in terapia intensiva.

Ora il rischio maggiore di contagio si nasconde nei luoghi di aggregazione. «Nella prima ondata avevamo tanti cluster familiari specifica Ivana Simoncello, responsabile del dipartimento di Prevenzione e sanità pubblica -, ora questo contesto rappresenta un momento secondario. Il contagio avviene sia negli ambienti di lavoro che in momenti di condivisione, come attività ricreative e cerimonie».

I LUOGHI

Il focolaio che ha destato sin da subito maggiori preoccupazioni è stato quello relativo alla commemorazione celebrata dalla comunità camerunense lo scorso 4 luglio al parco Fenice, per dare l'ultimo saluto ad un connazionale morto in Africa a febbraio. Ad oggi risultano una trentina di casi positivi su 200 partecipanti. Venerdì scorso è scattato l'allarme al Maap di corso Stati Uniti, il primo a risultare positivo è stato il titolare del bar all'interno del mercato ortofrutticolo. I tamponi effettuati a centinaia tra facchini e collaboratori hanno dato esito positivo in dodici casi, inclusi i familiari del barista. É stato travolto dal contagio anche il corriere Sda di Limena, che nelle ultime ore ha deciso di chiudere la filiale e mettere in isolamento tutti i collaboratori, dopo la notizia di 17 dipendenti positivi al Coronavirus. Oltre ai lavoratori Sda, è stato infettato anche un contatto esterno alla ditta. Positivi anche una decina di collaboratori della Clesp, azienda in via del Progresso che distribuisce libri scolastici e di varia. L'indagine Ulss sui contatti stretti ha scovato anche altri otto casi di positività.

Per quanto riguarda le case di riposo al momento si contano tre ospiti e cinque operatori contagiati alla Moretti Bonora di Camposampiero e due all'Ira di Padova, tra cui un ospite e un'operatrice sanitaria. Il contagio all'Rsa di Camposampiero è stato originato da tre operatori camerunensi, che avevano partecipato alla commemorazione funebre in zona Terranegra. É stato trovato positivo al Coronavirus anche un bambino di dieci anni, che nelle scorse settimane ha frequentato il centro estivo della parrocchia di Sant'Antonino all'Arcella. «É stata avviata l'indagine per l'identificazione di tutti i bimbi che hanno fatto parte del campus estivo specifica la dottoressa Simoncello -, lo screening dei bambini ha sempre la precedenza». Il bimbo non manifesta alcun sintomo, è stato sottoposto al tampone perché la sua famiglia era risultata positiva al Covid.

L'INVITO

«Intercettiamo focolai precocemente perché la macchina non si è fermata dichiara Scibetta - abbiamo lavorato a pieno ritmo anche sabato e domenica per ricostruire contatti e relazioni. Molti positivi sono cittadini stranieri, quindi si tratta di focolai di importazione. Dopo aver raggiunto ottimi risultati di contenimento del virus in Veneto, la responsabilità è stata consegnata nelle mani dei cittadini. I comportamenti adeguati sono la prima modalità per far fronte alla diffusione contagio».

Elisa Fais

