LA MAPPAPADOVA Il Comune ha ribadito che la sua delibera dell'aprile scorso dedicata alla prevenzione dai virus delle zanzare è ancora in vigore. Come a dire a privati cittadini, amministratori di condomini e capicantiere che se non la rispettano potrebbero essere multati da 25 a 500 euro. Come abbiamo riferito nel documento si ribadisce che le cose principali da fare sono: sfalciare l'erba, mettere il larvicida nei tombini, evitare il ristagno di acqua nei contenitori, non lasciare i rifiuti abbandonati.Ma quali sono i luoghi dove si...