Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MAPPAPADOVA È scaduto alle 12 di ieri il termine per la presentazione delle liste elettorali nei Comuni dove, il 3 e il 4 ottobre prossimi, si svolgeranno le elezioni amministrative per la scelta del nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. Nella provincia di Padova quest'anno sono quattordici i Comuni interessati dalla tornata elettorale: Albignasego (il Comune con più abitanti, ben 26.500), Arzergrande, Boara Pisani (il...