PADOVA Si sono riaccese luci sui palcoscenici. E al Verdi spalancate anche le porte. A un anno dall'inizio del buio imposto dalla pandemia, infatti, ieri le sale padovane sono state illuminate grazie all'iniziativa Facciamo luce sul teatro promossa da Unita (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivi), la quale ha invitato i direttori, gli artisti e pure il pubblico a presidiare i luoghi degli spettacoli rimasti chiusi per un lungo periodo e ad accenderli per una serata. Una protesta luminosa, che ha visto l'adesione delle strutture più piccole dislocate in tutto il territorio, ma che ha avuto il fulcro al Verdi, dove nel tardo pomeriggio si sono dati appuntamento l'assessore alla Cultura Andrea Colasio e il presidente del Teatro Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto. La finalità dell'evento era quella di sollecitare il Governo ad autorizzare la ripresa della programmazione, predisponendo un piano ad hoc. Lo staff dello Stabile ha chiesto ai cittadini di lasciare un messaggio simbolico di sostegno su un diario posizionato all'esterno del Verdi.

«Chiusi al pubblico, ma non fermi: è così che sono sempre stati i teatri veneti ha commentato lo stesso Beltotto -. In questi mesi abbiamo continuato a far lavorare attori, registi, orchestre, cantanti, direttori d'orchestra, maestranze e tecnici realizzando importanti produzioni con successo e soddisfazione. Siamo stati ripagati di ogni sforzo compiuto, né è testimonianza l'ultimo successo registrato questo weekend dalla messa in onda su Rai 5 degli Atti Unici di echov, diretti da Damiano Michieletto, e da una magnifica Vedova allegra. Questa è per noi la vera accensione dei teatri, non smettere mai di far vivere lo spettacolo. Ci dicano una data e saremo pronti ad aprire in sicurezza. Dobbiamo continuare a fare dei teatri i luoghi che sono sempre stati, piazze aperte sulla città, cuore pulsante della vita della comunità».

«Il 22 febbraio dello scorso anno - ha detto poi Colasio - è stato l'ultimo giorno di apertura. Un anno con le sale vuote e silenziose, con i palcoscenici deserti, e anche con tanti artisti e lavoratori dello spettacolo in difficoltà economica. La pandemia non è finita, ma come si sono trovate soluzioni per riaprire i musei e le mostre, e per gli spettacoli televisivi con il pubblico, chiedo che si riaprano teatri e cinema che sono luoghi sicuri. Non deve passare l'idea che artisti e lavoratori dello spettacolo siano categorie sacrificabili, ma bisogna fare da cassa di risonanza per le istanze che portano avanti e tutelarli. È paradossale che proprio loro che dai palcoscenici lavorano con la voce, non riescano a farsi ascoltare e a sostenere il valore della cultura e dello spettacolo. Finalmente, però, il ministro Franceschini si è reso conto che non è pericoloso andare a teatro, al museo, o a vedere una mostra, dove non ci son assembramenti e le distanze vengono rispettate. Certo, il Verdi ha fatto numeri record con gli spettacoli in streaming, ma non è lo stesso. La nostra amministrazione, intanto, ha stanziato 50mila euro per le realtà che presenteranno progetti per ravvivare l'estate, dando lavoro prioritariamente ai giovani disoccupati da tanto tempo».

Infine, con l'obiettivo di non far scemare l'interesse sull'argomento, è stata organizzata oggi dalle 17 alle 19 in Piazza Garibaldi l'iniziativa con corteo del movimento Maestre dello spettacolo Veneto, lanciata sui social. «Da 12 mesi - hanno osservato gli organizzatori - i lavoratori del settore si mobilitano per segnalare alla politica le loro difficoltà. Abbiamo bisogno, come diciamo da un anno, di rivedere tutte le regole del nostro settore che è allo stremo; di attivare tavoli tecnici, territoriali e nazionali, perché non possiamo lasciare al caso la ripartenza. Oggi, quindi, faremo anche un sit-in davanti al Teatro Verdi».

