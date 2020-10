LA MANIFESTAZIONE

PADOVA La piazza ribolliva. Alla manifestazione di ieri mattina fischi, cori e grida di rabbia dei 600 commercianti che hanno protestato contro l'ultimo decreto del presidente del consiglio. Intorno alle 13 baristi, ristoratori, negozianti, agenti di viaggio e titolari di palestre si sono radunati sotto Palazzo Moroni, chiamati a raccolta dalle quattro associazioni di categoria cittadine, Ascom, Appe, Confesercenti e Acc. «Un evento così non si era mai visto ha detto Massimiliano Pellizzari di Acc È la prima volta che tutte le associazioni organizzano una manifestazione assieme. Il nostro è un unico grido di rabbia».

DISTANZIAMENTO

Alle 12.30 i lavoratori del mondo delle palestre si sono radunati in piazza Cavour e poi si sono accodati al resto dei manifestanti, tutti muniti di mascherina ma con difficoltà a rispettare il distanziamento. Non sono mancati nemmeno momenti di tensione. «Dobbiamo mettere in condizioni i lavoratori di resistere ha affermato dal palco l'assessore al Commercio, Antonio Bressa Faremo il possibile per fare da tramite con il governo, nel frattempo dobbiamo restare uniti, potenziare l'asporto per cena». Non ha fatto in tempo a finire la frase. La piazza è insorta. Alcuni manifestanti si sono avvicinati al palco fischiando e gridando «Vergogna». Scena analoga quando il presidente della Provincia Fabio Bui è intervenuto ricordando che «l'emergenza sanitaria e quella economica vanno di pari passo. Non dobbiamo sottovalutare ciò che sta accadendo negli ospedali». Questa volta il coro gridava «Verità», ricordando molto le parole del Movimento 3 V (vaccini vogliamo verità), meglio conosciuti come negazionisti del Covid.

A questo punto si sono allontanati indignati gli esponenti di sinistra come il segretario del Pd regionale Alessandro Bisato e quello cittadino Davide Tramarin, così come i membri della giunta cittadina, per esprimere dissenso nei confronti dei fischi. La situazione si è surriscaldata e i rappresentanti di Ascom, Confesercenti, Appe e Acc si sono detti dispiaciuti: «Purtroppo le giuste critiche nei confronti di un governo che scarica sui lavoratori tutte le proprie contraddizioni e indecisioni hanno commentato a margine Patrizio Bertin, Nicola Rossi, Filippo Segato e Massimiliano Pellizzari hanno finito per coinvolgere, pur non avendone colpe, anche l'assessore comunale Antonio Bressa e il presidente della Provincia Fabio Bui. Di sicuro se lo stesso spirito di collaborazione che da tempo si è instaurato sia col Comune sia con la Provincia si fossero anche minimamente riscontrati anche nei difficili rapporti col governo non saremmo qui a cercare di scongiurare un lockdown che, per noi, sarebbe devastante».

Ovazione da stadio, invece, per l'assessore regionale allo Sviluppo economico Roberto Marcato che ha fatto notare come «i 4,5 miliardi di euro previsti dalla copertura del decreto non basteranno. Solo in Veneto le imprese toccate dagli ultimi provvedimenti fatturano 4,8 miliardi l'anno. Si sapeva che sarebbe arrivata la seconda ondata e nulla è stato fatto. Ormai i soldi sono finiti». Poi ecco sul palco l'ex sindaco di Padova detronizzato nel 2016, Massimo Bitonci, che ha definito il governo «una dittatura da Dpcm».

Tra la folla preoccupazione non solo per il futuro ma anche per il presente: chiudere le attività vuol dire avere meno persone per strada, lasciando più spazio alla criminalità. «Le strade si svuotano quindi è possibile che i ladri abbiano più tempo per commettere i loro furti rifletteva Silvano Ruffato che ha un negozio di abiti da sposa a Camposampiero Motivo in più per riaprire e nel mio caso si parla di un mondo intero che circonda i matrimoni. Nel primo lockdown ho perso 280 mila euro, se continua così ne perderò altri 200 mila euro».

In serata si è tenuta anche la protesta del mondo del teatro. La compagnia Teatro fuori rotta ha inscenato Spettacolo dal vivo, qualcuno lo vuole morto alle 18 in Prato della Valle. Anche qui si sono alternati interventi dal palco che esprimevano dissenso per la chiusura dei teatri. «Dopo il funerale messo in scena la settimana scorsa - ha spiegato Gioele Piccinini, direttore artistico del Teatro ai Colli - abbiamo deciso di venire a dire la nostra anche qui. Perché i centri commerciali restano aperti e noi no?».

