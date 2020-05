LA MANIFESTAZIONE

PADOVA «Fateci lavorare, lo faremo in sicurezza, siamo pronti». Questo il grido della cinquantina di commercianti che ieri alle 12.30 si è schierata (ben distanziata) in piazza dei Signori innalzando drappi a lutto e cartelli di protesta. Al centro, a simboleggiare la loro situazione che hanno definito «ormai allo stremo», una bara nera accompagnata dal suono di una campana a morto.

I PROTAGONISTI

Tra i manifestanti i titolari di negozi di abbigliamento, calzature, baristi, parrucchieri, agenzie di viaggio e altre tipologie di imprenditori, ambulanti compresi, tutti accomunati dalla necessità di ripartire per cercare di salvare la propria attività. Ad organizzare la protesta è stata l'Associazione Commercianti del Centro. «Il nostro è un grido d'allarme, i commercianti non hanno più liquidità dopo due mesi di chiusura ma con le spese che corrono ugualmente - ha spiegato il presidente di ACC Massimiliano Pellizzari -, se nel prossimo Decreto del Presidente del Consiglio non ci saranno misure adeguate al riavvio delle attività le proiezioni ci dicono che circa il 40% non riaprirà. Quello che speriamo è che il governo comprenda la situazione, ci permetta di riaprire e ci sostenga per questo periodo di stop forzato e nella ripresa».

Pellizzari sottolinea come in questo momento «le aziende non abbiano più liquidità per sostenere le spese correnti e quelle affrontate per adeguarsi alle norme di sicurezza come acquisto di mascherine, disinfettante e quant'altro è previsto. In questo modo non possiamo più andare avanti: adesso tanti di noi devono affrontare anche i fornitori che, non tutti fortunatamente, chiedono il saldo delle forniture che non si possono pagare non avendo incassato nulla negli ultimi due mesi. Alcuni però hanno già fatto partire le ingiunzioni per non aver onorato i pagamenti di marzo e aprile e, in queste condizioni, non saremo in grado di pagare nemmeno a maggio».

L'IMPEGNO

I manifestanti hanno ribadito che le loro imprese sono state create con anni di impegno e sacrificio «che sta per essere vanificato dalla morte stessa delle imprese che porta con sé problemi di disoccupazione e sostentamento delle famiglie. Una manifestazione senza connotati politici di alcun tipo - hanno tenuto a precisare, solo la richiesta di tornare al lavoro in modo adeguato».

«Il governo - è un altro passaggio-chiave - si deve rendere conto che se non si torna al lavoro sarà la morte. Serve un Decreto che preveda sostegno reale all'economia no sussidi che diventano debito su debito - chiude Pellizzari - la Regione ha affrontato meglio di tutti l'emergenza sanitaria e, ad oggi, i risultati si vedono, quindi chiediamo di poter tornare al lavoro, ribadisco, con tutte le misure previste. Speriamo di poter riaprire tutti lunedì prossimo altrimenti c'è il rischio di chiudere per sempre. Già prima del Coronavirus l'economia non era florida, questo è stato il colpo di grazia, per questo ci auguriamo che il nuovo Decreto sia congruo e consono. L'altro rischio è di scatenare una sorta di guerra sociale».

La Fase 2 scattata lunedì riguarda 32 mila imprese padovane impegnate soprattutto nel campo della manifattura, dell'edilizia e dei servizi. I commercianti dovrebbe riaprire il 18 maggio ma molti premono per anticipare i tempi.

Luisa Morbiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

