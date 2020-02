LA MANIFESTAZIONE

PADOVA Di non essere un partito politico continuano a ribadirlo, eppure le Sardine si ammantano della politica nel suo senso più letterale, la greca arte di guidare i cittadini che ieri sera per il secondo appuntamento di piazza padovano ha portato in strada duemila persone. Il tutto mente dall'altro capo della città Matteo Salvini preparava il terreno in vista delle prossime elezioni regionali. Le Sardine, che a poco più di due mesi dalla nascita si sono organizzate con coordinamenti provinciali in tutto il Veneto, hanno organizzato a porta Portello il sit in Padova non si Lega, che ha visto tra il pubblico anche esponenti di Coalizione Civica tra cui il vicesindaco Lorenzoni. Gli schieramenti politici dal palco sono però rimasti lontani e fermamente sono state rispedite al mittente le accuse di essere schierati a sinistra: «Siamo antifascisti, antirazzisti, antisessisti non perché siamo zecche comuniste come ci ha definito Salvini hanno spiegato ma perché sono i valori su cui si fonda la Costituzione».

I PROTAGONISTI

Immancabile Bella ciao, ma protagonisti sono stati anche e soprattutto l'attore Andrea Pennacchi (alias Pojana) e il cantautore folk Giacomo Gobbo, padovani doc scelti per dare voce alla precisa idea sottesa all'iniziativa: il Veneto non è la Lega. Antonio Alaia, uno dei coordinatori, ha spiegato: «A questa regione serve una nuova visione politica basata sul confronto, contro odio, sovranismo e discriminazioni. Una politica in cui ciascuno possa essere protagonista di un Veneto accogliente e solidale, non quello figlio di una retorica che ha promosso solo esclusione e chiusura». Per simboleggiarlo ecco sventolare una bandiera con il leone di San Marco: «La accostiamo a quella italiana e dell'Unione europea perché la Repubblica veneta per centinaia di anni è stata simbolo di una mescolanza di tradizioni, culture, religioni. Siamo veneti, italiani, europei!».

GLI INTERVENTI

A fare da cornice, come domenica è stato a Vicenza e come sarà in futuro, campeggiava la sardina Tina ispirata alla partigiana Tina Costa: «Noi siamo la dimostrazione del fatto che all'odio e alla violenza di cui certa politica si è ammantata c'è alternativa ha commentato Beatrice Sofia Urso É una politica partecipata che parte dal basso, dalle singole persone. Per questo le Sardine non sono un partito ma sono una naturale forma di aggregazione che sorge spontanea quando i bisogni della gente restano inascoltati. Noi non chiediamo di essere scelti come partito, chiediamo ai partiti di scegliere noi, di scegliere di ascoltare i cittadini».

Nati a fine novembre dopo la prima manifestazione di piazza a Bologna, gli attivisti padovani avevano già radunato seimila persone in piazza delle Erbe l'1 dicembre. Un calendario ufficiale di iniziative non c'è, ma il fermento è tanto: «Vedere quello che è stato fatto a Bologna, poi a Roma, poi in tantissime altre città italiane ci ha portato a essere una realtà sempre più radicata ha commentato Marco Centonze, uno dei vertici del gruppo, studente all'università di Padova e già attivo nel Sindacato degli studenti siamo tutti giovani, ma vedere quante persone adulte e anziane scendano in piazza ci spinge ad andare sempre più avanti. Non ci fermeremo». Dal palco le richieste sono state chiare: basta populismo e violenza nella politica, ma anche l'abrogazione dei decreti Sicurezza. Idee già portate avanti a livello nazionale ma ieri sera a colpire erano parole da veneti a veneti: «Salvini non vi parlerà dello scandalo Mose, delle tonnellate di rifiuti pericolosi e dello scempio ambientale della Pedemontana, degli Pfas o del piano di riduzione dei parchi naturali - ha spiegato un'attivista - Dobbiamo riprenderci il nostro Veneto, fargli capire che lui qui non è il benvenuto».

GLI ASSESSORI

A portare il proprio sostegno sono stati anche volti noti della sinistra padovana, con le assessore Marta Nalin e Chiara Gallani arrivate con il vicesindaco: «É una bella piazza, una presenza significativa. Avranno il loro peso nelle prossime regionali - ha commentato Arturo Lorenzoni - Tra una settimana avremo il nome del nostro candidato, ma con Salvini nessuna sfida. Persone come quelle oggi in piazza devo farci rialzare la testa in modo costruttivo e con idee nuove».

Serena De Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA