Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MANIFESTAZIONEPADOVA Ci hanno lavorato per settimane, studiando l'organizzazione in ogni minimo dettaglio e ottenendo tutti i permessi necessari. Ora il conto alla rovescia è scattato: tra il 20 e il 30 giugno (la data esatta verrà ufficializzata nei prossimi giorni) l'area del bastione vicino allo stadio Appiani tornerà ad accendersi con la manifestazione Bastione Paradiso. Fino alla fine di settembre si trasformerà in un grande...