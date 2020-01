LA MANIFESTAZIONE

ALBIGNASEGO L'appuntamento, fissato da una settimana, è per domani sera alle sette davanti alla chiesa di San Lorenzo. Gran parte della comunità della piccola frazione di Albignasego è pronta a stringersi attorno al suo sacerdote (molti sperano che sia presente personalmente, ma in realtà è molto difficile) per chiedere alla Curia un suo pronto ritorno dopo le dimissioni di un mese fa. Le manifestazioni di piazza, però, non sono troppo gradite dai vertici della parrocchia. Lo si evince da un comunicato letto domenica in chiesa e ancora affisso sulla bacheca: «Cari Amici della Parrocchia di San Lorenzo - recita la lettera firmata da Consiglio Pastorale e Consiglio per la gestione economica della parrocchia -. Sentiamo la necessità di ritrovare il valore di essere Comunità: ciò significa recuperare tra noi lo stile di Gesù, avere senso di responsabilità, discrezione e rispetto per le persone. Troppe chiacchiere stanno acuendo il dolore di questo momento, aumentano la confusione e allontanano dalla verità».

Nei giorni scorsi sono stati distribuiti nelle cassette della posta di diversi cittadini alcune lettere anonime che difendevano il sacerdote e accusavano un paio di famiglie di aver orchestrato ai suoi danni un complotto. Sono comparsi anche dei volantini, affissi perfino nella bacheca delle epigrafi, con una poesia in rima dialettale per accusare le stesse famiglie e difendere il sacerdote. Nel messaggio dei vertici parrocchiali, però, viene messo nero su bianco un ammonimento: «Avvertiamo la responsabilità morale di prendere le distanze dall'utilizzo di lettere anonime, offensive della dignità altrui - si legge nel messaggio ufficiale - che non rispecchiano i fondamenti della convivenza civile, né tanto meno quelli dell'etica cristiana che pone al centro la persona. Confidiamo che la ricerca del bene comune e la collaborazione tra le persone possa consolidarsi, evitando il clamore delle iniziative di piazza e delle pagine di cronaca. Guardiamo con fiducia anche al lavoro della Curia per acclarare la verità - è la conclusione della nota - continuando il cammino di Comunità assieme alle persone cui il Vescovo ci ha affidati, con chiarezza e coerenza, nella Fede e nella Carità».

Fino a ieri, però, la fiaccolata risultava confermata. Inizialmente doveva essere fatta davanti alla sede della Diocesi di Padova, poi gli organizzatori (diversi residenti della frazione tra cui un gruppo di genitori dell'asilo) hanno scelto per una manifestazione più sobria, in casa. La fiaccolata partirà alle 19 dalla chiesa di San Lorenzo in via XIV Marzo per proseguire in via Padova, svoltare in via Roma e fare il giro della piazza tornando alla sede parrocchiale. Ciascuno con una candela in mano. «Don Marino è vittima di un complotto - sostiene chi lo difende - perché ha messo le mani sui conti economici parrocchiali denunciando pure la sparizione dei registri. Si è sempre comportato bene, crederemo alle accuse sulla sua presunta amante solo quando ci faranno vedere un eventuale video».

