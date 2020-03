I DECESSI

PADOVA Ancora anziani deceduti, ancora lutti nelle famiglie. Si allunga tragicamente la lista di chi non ce l'ha fatta a sconfiggere il maledetto virus. Nelle ultime ventiquattro ore sono altre quattro le persone decedute, cinque se si conta un ottantenne di Chioggia che è spirato mentre era ricoverato all'ospedale di Schiavonia. Salgono a ventiquattro le vittime padovane del Coronavirus.

NELLA NOTTE

Nella notte tra venerdì e sabato è morta nel reparto di terapia intensiva dell'Azienda ospedaliera di Padova una donna di 69 anni, che si era aggravata nelle ultime ore dopo essere risultata positiva al Covid-19. È l'ottava vittima spirata nell'ospedale cittadino a seguito del contagio.

All'ospedale San Bortolo di Vicenza è morto Luigi Pierobon, 74 anni, di Cittadella. Era stato per tutta la vita un autista, prima di carichi eccezionali, poi di scuolabus in particolare per i bambini dell'asilo di Tezze sul Brenta. Lascia la moglie Elvira Centofante, la figlia Catia con Flavio e il figlio Loris con Romina, e gli amatissimi nipoti Alberto, Andrea e Nicolò. «Nei primi giorni di marzo gli era comparsa la febbre, ma non aveva tosse e tanto meno difficoltà respiratorie. Però non stava bene - racconta il figlio Loris - Giovedì 5 abbiamo chiamato il 118. Il giorno successivo dall'ospedale di Cittadella è stato portato a Vicenza e ci è stato detto che era risultato positivo al tampone del Coronavirus. È stato sedato, intubato, le condizioni sono peggiorate giorno dopo giorno e venerdì ci hanno avvisati che non c'era più. Da quando è stato ricoverato, nessuno ha potuto parlargli e questo fa ancora più male. Nessuno ci ha ancora detto se è stato il virus la causa del decesso». Luigi Pierobon non soffriva di patologie, tant'è che all'inizio dell'indisposizione i familiari pensavano si trattasse di influenza stagionale. Era un uomo che non andava tanto in giro, sempre impegnato nel piccolo fondo agricolo di proprietà. Non si capisce come abbia contratto il virus. La famiglia è stata messa subito in isolamento domiciliare, tutti i componenti stanno bene.

NEL PENSIONATO

Il coronavirus ha fatto un'altra vittima anche a Monselice. Lina Cavestro, 91 anni, da qualche tempo ospite della casa di riposo di Merlara, si è spenta lo scorso venerdì sera, vinta dal Covid-19. L'anziana da circa cinque anni soffriva di Alzheimer e per questo un nipote le era stato affiancato come tutore. Ma le sue condizioni di salute si sono aggravate inesorabilmente una volta entrata in contatto con il temuto virus. La signora Lina era molto conosciuta non solo a Monselice, dove aveva vissuto praticamente per tutta la vita nella frazione di San Cosma, ma pure nel Conselvano e in città. Prima della pensione, infatti, era stata una premurosa insegnante. Negli anni Settanta e Ottanta ha insegnato a Conselve, alla Diego Valeri e alla Leonardo Da Vinci, ma il suo lavoro l'ha portata dietro alla cattedra anche a Padova e ad Asiago. Oltre all'insegnamento, Lina, che non era sposata e non aveva figli, ha dedicato gran parte della sua vita al volontariato. Era molto impegnata con l'Unitalsi, con il quale ha accompagnato i malati a Lourdes per oltre 25 anni. Il suo impegno l'ha anche portata a rivestire per molti anni il ruolo di direttrice alla Pontificia Opera di Asiago. Nella sua Monselice, poi, era un'instancabile volontaria nella Parrocchia di San Cosma. Aveva messo la sua bravura come insegnante a disposizione della fede, diventando un'amatissima catechista.

LA TRAGEDIA

Anche il Comune di Villafranca Padovana conta la sua prima vittima: Gabriella Ferretto, 74 anni, non ce l'ha fatta, è deceduta venerdì sera all'Ospedale di Schiavonia. La donna, volto noto in paese per aver gestito per anni, assieme ai genitori, l'omonima trattoria che si trovava accanto alla chiesa, era stata ricoverata ancora lo scorso 24 febbraio all'Ospedale di Cittadella per una elevata glicemia, patologia di cui soffriva da tempo. La settantaquattrenne è risultata positiva al Covid-19 lo scorso 9 marzo a cui è seguito il trasferimento a Schiavonia e poi il rapido progredire della malattia fino al decesso avvenuto venerdì. «Ho visto mia mamma per l'ultima volta lunedì 2 marzo quando le ho fatto visita all'ospedale - racconta il figlio Enrico Ramina - la chiamavo ogni sera per sapere come stava. L'ho sentita anche la sera prima che venisse trasferita a Schiavonia: da qualche giorno aveva qualche linea di febbre, ma nessun problema respiratorio. Il giorno dopo mi hanno chiamato dall'ospedale avvisandomi che era stata intubata e trasferita a Schiavonia, mi sembrava impossibile». «Mia mamma conduceva ormai da tempo una vita molto ritirata - dice ancora - si concedeva il parrucchiere e la spesa il sabato, le sue uscite si limitavano solo a questo, mi sembra impossibile abbia potuto contrarre il virus nei suoi pochi spostamenti».

(Hanno collaborato Camilla Bovo, Michelangelo Cecchetto, Barbara Turetta)

© RIPRODUZIONE RISERVATA