Purchè istantanea. E' questa la parola magica che a forza di gratta e vinci è entrata nella testa degli italiani. Se non si sa subito se e quanto si è vinto, la sfida alla dea bendata non funziona. Questo vale, secondo l'Ascom, per la lotteria degli scontrini. Risultato? Il progetto stenta a decollare: lo conferma un'indagine su un campione casuale di 183 esercizi della provincia. Il 78,68% aveva adeguato il registratore telematico. Il restante 21,32 ha detto che o è in attesa del tecnico o comunque ha in programma di adeguarsi. Un adeguamento non indolore dal punto di vista economico, commenta il presidente dell'Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin. Fin qui le difficoltà tecniche. Poi ci sono quelle di sospetto. Il 53% delle imprese intervistate ha affermato che non aveva ancora inserito alcun codice, mentre il 22,95% di codici ne aveva inseriti fino a 5 al giorno ed il 24,05 da 6 a 10 codici giornalieri. «L'impressione continua Bertin è che la lotteria sia, di sicuro, un costo per l'impresa ma, contemporaneamente, non rappresenti quell'incentivo che era nelle intenzioni di chi lo ha proposto». Motivo? «Più di qualcuno teme che non sia garantito l'anonimato». Infine le motivazioni causate dalla legge. «In effetti spiega l'ufficio tributario di Ascom Servizi Spa non è stato sufficientemente comunicato che la partecipazione alla lotteria degli scontrini impedisce, di fatto, la detraibilità delle spese connesse al sistema tessera sanitaria».

