I PROVVEDIMENTI

PADOVA Sta diventando drammatica la situazione in alcune delle scuole padovane. Mentre ieri la dirigente del Servizio di Prevenzione dell'Ulss 6, Lorena Gottardello, aggiornava sul fatto che sono arrivate a 300 le classi in quarantena, quando 48 ore prima erano 279, arrivano i primi tre casi di blocco totale della scuola da parte dell'Ulss 6 con vacanza anticipate.

Accade all'istituto paritario di Cittadella dove già cinque classi su otto erano in quarantena, in una scuola dell'infanzia di Saonara dove cinque maestre hanno contratto il virus e in una media di Villa del Conte con casi in quattro classi su nove. Ma anche in città la situazione non è allegra, con una media del 25 per cento di classi per scuola costrette alla didattica a distanza. Buone notizie solo sul tracciamento.

Il nuovo super hub dell'Azienda ospedaliera all'interno dell'ospedale è partito ieri con 900 tamponi dalle 7 alle 19. Dentro ci sono quattro accettazioni amministrative, sette postazioni tampone di cui una dedicata agli antigenici di terza generazione. Oggi apre la seconda struttura dedicata all'età pediatrica.

SAONARA

Alla scuola dell'infanzia parrocchiale di piazzale San Martino a Saonara le festività natalizie sono cominciate con qualche giorno d'anticipo. Da giovedì e fino almeno al 10 gennaio prossimo, le attività scolastiche sono state sospese.

A spiegare il perchè è stato ieri il parroco, don Francesco Monetti: «Tutte e cinque le nostre educatrici sono risultate positive al Coronavirus. Gestire 90 bimbi, che tra l'altro sono sotto osservazione per valutarne il loro stato di salute, sarebbe stato un rischio troppo elevato. Ecco la decisione di chiudere tutto con la speranza di riprendere l'attività dopo la prima decade di gennaio». Non è dato sapere come il Covid-19 sia entrato alla scuola dell'infanzia di Saonara. Sta di fatto che durante i periodici accertamenti, alla spicciolata, tutte e cinque le maestre hanno dovuto alzare bandiera bianca.

CITTADELLA

All'istituto paritario Farina gestito dalle scuole Dorotee stessa sorte. Ci sono 5 classi elementari e tre classi dell'asilo. Di queste già 5 erano in quarantena al punto che l'Ulss 6 ha fatto chiudere tutto il plesso. Il sindaco Pierobon è stato informato ieri.

VILLA DEL CONTE

Alla scuola media Diego Valeri quattro classi su nove hanno registrato studenti positivi al coronavirus. Anche se i casi sono pochi (in media due per ogni classe e almeno due professori) il Sisp (il servizio igiene e sanità pubblica) dell'Ulss 6 Euganea, in collaborazione con il comune e la dirigente scolastica, ha disposto la sospensione delle attività in presenza di tutte le classi della scuola secondaria inferiore del capoluogo da ieri fino alla fine del periodo natalizio.

Le attività scolastiche riprenderanno in presenza, dopo la comunicazione da parte del Sisp, che avverrà dopo l'esito dei tamponi delle classi interessate da alunni e docenti positivi. I ragazzi senza casi positivi in classe saranno in dad, e riceveranno comunicazioni se saranno sottoposti al tampone di screening. La sindaca di Villa Del Conte Antonella Argenti: «I casi di soggetti positivi all'interno delle quattro classi sono poche unità ma al fine di evitare un eventuale cluster abbiamo condiviso la scelta di sospendere tutte le classi con l'attività in dad da oggi 18 dicembre sino al 23 dicembre, data dalla quale iniziano le vacanze natalizie. Nel frattempo il sistema effettuerà i tamponi per tutti i ragazzi delle classi con positivi e farà screening per le altre classi».

Cesare Arcolini

Luca Marin

